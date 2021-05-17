Diretoria do Corinthians quer definir novo treinador rapidamente; parte financeira é prioridade

A prioridade do estafe corintiano é adequar o novo técnico à realidade financeira do clube, que se encontra envolto em quase R$ 1 bilhão em dívidas. Portanto, a prioridade é ir em busca de nomes disponíveis no mercado, no qual o Timão não teria que bancar possíveis quebras contratuais.Entre os treinadores que não estão trabalhando no momento, os principais nomes são Dorival Júnior e Renato Gaúcho. O primeiro, embora tenha passado por grandes clubes na carreira, não emplaca bons trabalhos há algum tempo, o que diminui o valor para a sua chegada, mas gera desconfiança de que o Corinthians possa ser o local para que ele reencontre a boa fase. Em seu favor, pesa o histórico de trabalho com jovens, algo que agrada a diretoria corintiana. Já o segundo, ainda que seja o profissional com maior aceitação dentre os torcedores, é prestigiado no mercado de técnicos, após quatro anos e conquistas importantes à frente do Grêmio, e dificilmente se enquadraria aos padrões financeiros corintianos. Recentemente consultado pelo Santos, após a saída de Ariel Holan, a pedida salarial de Renato girou em torno de R$ 600 e 700 mil.