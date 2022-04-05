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Diretoria do Ceilândia-DF encaminha jogo contra o Botafogo, na Copa do Brasil, no Mané Garrincha

Presidente do Ceilândia chegou a negociar para levar a partida à Goiânia, mas torcedores reagiram negativamente; jogo contra o Botafogo é válido pela terceira fase...

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 22:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2022 às 22:39
Nova mudança de planos. Após abrir negociações para levar a partida contra o Botafogo para Goiânia, a diretoria do Ceilândia-DF teve conversas com a equipe da Arena BRB e partida da terceira fase da Copa do Brasil - ainda com data a ser definida - deverá ser realizada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.+ Botafogo faz proposta por Victor Cuesta, zagueiro do Internacional
Ari de Ferreira, presidente do Ceilândia, havia se reunido com executivos de Goiânia na manhã desta segunda-feira para conversar sobre a possibilidade de levar o jogo ao Serra Dourada. As negociações não caíram bem sobre os torcedores do Ceilândia.
Desta forma, o mandatário abriu conversas para manter o jogo em Brasília. Vale lembrar que o Gato Preto não pode mandar a partida no Abadião, estádio do clube, porque a arena não tem 10 mil lugares - regra imposta pela CBF a partir da terceira fase da Copa do Brasil.
- É muito importante que essa partida ocorra em Brasília para valorizar os moradores de Ceilândia e principalmente seus torcedores - afirmou Ari de Ferreira.
O Botafogo entrou diretamente na terceira fase da Copa do Brasil por ter sido o campeão da última Série B do Campeonato Brasileiro.
Crédito: EstádioManéGarrincha,emBrasília(Foto:Divulgação

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