Diretoria do Ceilândia-DF encaminha jogo contra o Botafogo, na Copa do Brasil, no Mané Garrincha

Nova mudança de planos. Após abrir negociações para levar a partida contra o Botafogo para Goiânia, a diretoria do Ceilândia-DF teve conversas com a equipe da Arena BRB e partida da terceira fase da Copa do Brasil - ainda com data a ser definida - deverá ser realizada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.+ Botafogo faz proposta por Victor Cuesta, zagueiro do Internacional

Ari de Ferreira, presidente do Ceilândia, havia se reunido com executivos de Goiânia na manhã desta segunda-feira para conversar sobre a possibilidade de levar o jogo ao Serra Dourada. As negociações não caíram bem sobre os torcedores do Ceilândia.

Desta forma, o mandatário abriu conversas para manter o jogo em Brasília. Vale lembrar que o Gato Preto não pode mandar a partida no Abadião, estádio do clube, porque a arena não tem 10 mil lugares - regra imposta pela CBF a partir da terceira fase da Copa do Brasil.

- É muito importante que essa partida ocorra em Brasília para valorizar os moradores de Ceilândia e principalmente seus torcedores - afirmou Ari de Ferreira.

O Botafogo entrou diretamente na terceira fase da Copa do Brasil por ter sido o campeão da última Série B do Campeonato Brasileiro.