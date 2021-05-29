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Diretoria do Botafogo tem reunião com Eduardo Paes para discutir medidas no entorno do Nilton Santos

Durcesio Mello, presidente do Alvinegro, se encontrou com o prefeito do Rio de Janeiro para debater ideias de como aumentar as áreas de lazer perto do estádio...

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 12:28

LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2021 às 12:28
Crédito: Divulgação
Enquanto o time do Botafogo se preparava para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, Durcesio Mello tinha uma importante reunião. O presidente do Alvinegro se encontrou com Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, na noite da última sexta-feira para debater ideias visando aumentar as áreas de lazer no entorno do Estádio Nilton Santos.
+ VP comemora aprovação da Botafogo S/A: 'Mais um passo rumo à transformação'
A ideia é aumentar as áreas verdes e oferecer mais espaços de lazer nos bairros no entorno do estádio. A prefeitura fez um mapeamento com um raio de cinco quilômetros de distância do Nilton Santos, "abraçando" alguns bairros das Zonas Norte e Oeste do Rio de Janeiro.
Este objetivo não é novidade. Desde a última gestão da Prefeitura, liderada por Marcello Crivella, esses mapas dos bairros vizinhos do Estádio Nilton Santos foram desenhados. Anderson Simões, que era secretário do ex-prefeito do Rio e já foi dirigente do Botafogo, foi um dos responsáveis por levantar a ideia.
Novas reuniões e ideias envolvendo o Estádio Nilton Santos podem vir a ser realizadas no futuro entre o Botafogo e Eduardo Paes. A Prefeitura do Rio de Janeiro monitora a situação do local e, principalmente, dos bairros que resultam na arena.

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