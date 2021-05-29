Diretoria do Botafogo tem reunião com Eduardo Paes para discutir medidas no entorno do Nilton Santos

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Enquanto o time do Botafogo se preparava para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, Durcesio Mello tinha uma importante reunião. O presidente do Alvinegro se encontrou com Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, na noite da última sexta-feira para debater ideias visando aumentar as áreas de lazer no entorno do Estádio Nilton Santos.

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A ideia é aumentar as áreas verdes e oferecer mais espaços de lazer nos bairros no entorno do estádio. A prefeitura fez um mapeamento com um raio de cinco quilômetros de distância do Nilton Santos, "abraçando" alguns bairros das Zonas Norte e Oeste do Rio de Janeiro.

Este objetivo não é novidade. Desde a última gestão da Prefeitura, liderada por Marcello Crivella, esses mapas dos bairros vizinhos do Estádio Nilton Santos foram desenhados. Anderson Simões, que era secretário do ex-prefeito do Rio e já foi dirigente do Botafogo, foi um dos responsáveis por levantar a ideia.