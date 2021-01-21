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Diretoria do Botafogo se reúne com organizadas, projeta chegada do novo CEO e avalia desafios do clube

Em encontro, dirigentes apresentam realidade financeira do Alvinegro, definem que até segunda-feira anunciarão novo diretor de futebol e ouvem cobranças...

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 17:04

LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2021 às 17:04
Crédito: Vinícius Assumpção e Durcesio Mello escutaram cobranças de falta de comprometimento de atletas e pedido de uso de mais promessas da base alvinegra (Reprodução Facebook/ Durcesio Mello
A quinta-feira do Botafogo foi marcada por uma reunião do mandatário Durcesio Mello, do vice Vinícius Assumpção e de Alessandro Langone, que faz parte do Grupo de Trabalho de Transição, com integrantes de organizadas do clube. Além de prometerem que o novo diretor executivo de futebol será anunciado até a próxima segunda-feira, os dirigentes ouviram cobranças em relação à atitude da equipe no dia seguinte à nova derrota no Brasileiro-2020. A informação foi divulgada inicialmente pelos repórteres Thiago Veras, da Rádio Tupi, Pedro Villa Nova e pelo Twitter Bastidores do Botafogo e, posteriormente, confirmada pelo LANCE!.
A diretoria alvinegra pretende realizar periodicamente o encontro com os integrantes de organizadas. Vinícius Assumpção contou sobre o que foi debatido com as organizadas.
> Botafogo em situação delicadíssima. Simule os jogos e veja se o time se salva!
- Apresentamos a realidade na qual o Botafogo se encontra e a maneira como tentamos renegociar as dívidas do clube. Nosso objetivo não é tutelar a torcida, mas firmar um compromisso de transparência com os torcedores - afirmou ao LANCE!, frisando sobre o novo CEO:
- Será anunciado em breve - completou.
O L! apurou que a expectativa é de que ocorra até esta segunda-feira. Caso se confirme o descenso do Botafogo para a Série B, haverá uma queda financeira significativa nas receitas do clube na temporada de 2021. Por isto, o CEO escolhido terá a missão tanto de reestruturar o futebol quanto de captar recursos para amenizar as dívidas diante de um eventual rebaixamento. Há dois nomes na mira.
Houve cobranças dos torcedores com relação à má fase do Alvinegro em campo. Além da reclamação da falta de comprometimento de alguns atletas, houve queixas com os trabalhos do gerente Túlio Lustosa e do treinador Eduardo Barroca. Entretanto, o grupo considerou que não é o momento de demitir o comandante que, assim como muitos jogadores, ainda têm contrato em vigor.
Os futuros de Túlio e Barroca ficarão nas mãos do novo diretor de futebol. Um pedido mais urgente ouvido dos torcedores é que Barroca escale mais jogadores do sub-20 do Alvinegro na reta final do Brasileiro-2020.
O Estádio Nilton Santos também entrou em pauta. Há um processo jurídico para que o local seja utilizado em outros projetos.
O Botafogo volta a campo neste domingo, às 20h30, para enfrentar o Fluminense, em São Januário.

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