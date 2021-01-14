Diretoria do Botafogo se reúne com executivos da EXEC para ficar a par do processo de seleção do CEO

Crédito: Haverá novas rodas de atualização até que seja definido o novo CEO (Divulgação / Botafogo

O Botafogo deu mais alguns passos no processo de seleção do futuro CEO do clube. Na última quarta e na quinta-feira, o mandatário Durcesio Mello e o vice geral Vinicius Assumpção receberam a visita de executivos da EXEC, empresa responsável pelo recrutamento, para reuniões de trabalho.

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De acordo com o site oficial do Alvinegro, a diretoria foi informada por Carlos Eduardo Altona e Lúcio Daniel sobre como está o andamento do processo. Aconteceram visitas às sedes de General Severiano, Mourisco Mar, Sacopã e ao Estádio Nilton Santos.