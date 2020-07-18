Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Diretoria do Botafogo se aproxima de pagamento ao time de basquete

Renda é desbloqueada e dirigentes informam que dinheiro será depositado a jogadores e membros da comissão técnica no começo da semana; temporada começará a ser planejada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jul 2020 às 17:31

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 17:31

Crédito: Divulgação/BFR
O Botafogo, aos poucos, começa a organizar os bastidores em relação ao basquete. Os responsáveis pela pasta de esportes olímpicos do Alvinegro afirmaram internamente, a jogadores e membros da comissão técnica do clube, que o pagamento dos valores atrasados em relação a última temporada será realizado no dia 20, próxima segunda-feira.
O clube de General Severiano não pagou nenhum mês de salário em relação a temporada 2019-20 de basquete nacional ao plantel. Com o desbloqueio de uma verba de patrocínio junto a Ambev, o Alvinegro vai receber um valor suficiente para cobrir todos estes gastos. Ao todo, o clube deve sete meses de vencimentos aos envolvidos com o time.
Vale ressaltar que as contas do futebol e do basquete funcionam de forma "independente" no Botafogo. Desta forma, o que acontece com a bola rolando não necessariamente tem influência financeira com a bola quicando - e vice-versa.
A partir da entrada do dinheiro, prevista para a própria segunda-feira, a prioridade máxima, é claro, será quitar o compromisso com as pessoas que defenderam o Botafogo na temporada que passou. Só depois disso que a diretoria do Alvinegro vai começar a se preocupar com renovações de jogadores e contratações para o futuro.
O Botafogo foi campeão da última Liga Sul-Americana sobre o Corinthians e se garantiu na próxima Liga dos Campeões, o principal torneio do continente. Aos poucos, a diretoria do Alvinegro começará a guiar o planejamento da equipe que jogará a competição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados