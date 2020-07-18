Diretoria do Botafogo se aproxima de pagamento ao time de basquete

Crédito: Divulgação/BFR

O Botafogo, aos poucos, começa a organizar os bastidores em relação ao basquete. Os responsáveis pela pasta de esportes olímpicos do Alvinegro afirmaram internamente, a jogadores e membros da comissão técnica do clube, que o pagamento dos valores atrasados em relação a última temporada será realizado no dia 20, próxima segunda-feira.

O clube de General Severiano não pagou nenhum mês de salário em relação a temporada 2019-20 de basquete nacional ao plantel. Com o desbloqueio de uma verba de patrocínio junto a Ambev, o Alvinegro vai receber um valor suficiente para cobrir todos estes gastos. Ao todo, o clube deve sete meses de vencimentos aos envolvidos com o time.

Vale ressaltar que as contas do futebol e do basquete funcionam de forma "independente" no Botafogo. Desta forma, o que acontece com a bola rolando não necessariamente tem influência financeira com a bola quicando - e vice-versa.

A partir da entrada do dinheiro, prevista para a própria segunda-feira, a prioridade máxima, é claro, será quitar o compromisso com as pessoas que defenderam o Botafogo na temporada que passou. Só depois disso que a diretoria do Alvinegro vai começar a se preocupar com renovações de jogadores e contratações para o futuro.