Diretoria do Botafogo define posição e deve optar por saída de Autuori

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

A quinta-feira deve ser de definições do Botafogo. Dirigentes do Botafogo conversaram durante a manhã sobre a continuidade de Paulo Autuori no cargo de treinador da equipe. O consenso é que, pela pressão dos recentes resultados negativos no Campeonato Brasileiro, é preciso ter uma mudança no comando.

Membros do Comitê Executivo de Futebol ainda vão conversar com Paulo Autuori antes de bater o martelo sobre o futuro da equipe. O papo vai acontecer durante a tarde, antes da reapresentação do elenco, no Estádio Nilton Santos. Até lá, nada será definido.

A tendência é que o Botafogo abra a possibilidade de Paulo Autuori continuar no clube, mas exercendo um papel de diretor de futebol, vaga desocupada desde fevereiro. A opção de "subir" será do atual comandante. Tudo será decidido, vale ressaltar, após a conversa entre os dirigentes e o atual treinador.