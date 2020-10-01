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Diretoria do Botafogo define posição e deve optar por saída de Autuori

Pressão por resultados negativos no Brasileirão pesa e membros do Comitê Executivo de Futebol entendem que é hora de mudança; técnico pode continuar como dirigente...
LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 13:03

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 13:03

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
A quinta-feira deve ser de definições do Botafogo. Dirigentes do Botafogo conversaram durante a manhã sobre a continuidade de Paulo Autuori no cargo de treinador da equipe. O consenso é que, pela pressão dos recentes resultados negativos no Campeonato Brasileiro, é preciso ter uma mudança no comando.
Membros do Comitê Executivo de Futebol ainda vão conversar com Paulo Autuori antes de bater o martelo sobre o futuro da equipe. O papo vai acontecer durante a tarde, antes da reapresentação do elenco, no Estádio Nilton Santos. Até lá, nada será definido.
A tendência é que o Botafogo abra a possibilidade de Paulo Autuori continuar no clube, mas exercendo um papel de diretor de futebol, vaga desocupada desde fevereiro. A opção de "subir" será do atual comandante. Tudo será decidido, vale ressaltar, após a conversa entre os dirigentes e o atual treinador.
Caso o desligamento se confirme, a opção do Botafogo para técnico seria Bruno Lazaroni, auxiliar permanente. Sem dinheiro e com pouco tempo para contratar até a próxima partida, contra o Fluminense, no domingo, a tendência é que ele assuma a equipe, mesmo convivendo com um problema no intestino.

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