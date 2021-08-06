Diretoria do Botafogo afirma que novo programa de sócio teve 500% de crescimento no faturamento mensal

Crédito: Divulgação/Botafogo

O novo programa de sócio-torcedor do Botafogo é um sucesso. Pelo menos foi isso que Jorge Braga, CEO do Alvinegro, colocou em um documento divulgado ao Conselho Deliberativo fazendo um balanço sobre os seis primeiros meses da gestão de Durcesio Mello. O LANCE! teve acesso aos números, posteriormente divulgados pelo clube.

Na planilha, que foi de responsabilidade do CEO, o executivo afirmou que o "Camisa 7", novo programa de ST do Glorioso, já colhe frutos. Nele, o dirigente coloca que houve um "crescimento de 500% no faturamento mensal em relação aos meses anteriores e dobrando o ticket médio."

O documento também afirma que, de todos os novos associados, mais de 130 foram para o "Plano Glorioso", que custa R$ 149,90 - o mais caro de todos os novos pacotes - e dá direito a voto, uma das novidades do novo programa.Ainda na parte de negócios, Jorge Braga colocou o clube que está fazendo uma reestruturação dos patrocínios - "excluindo aqueles que eram inadimplentes ou que não atendiam as condições mínimas, inclusive no uniforme do BFR."

A apresentação também confirmou que o lançamento do quarto uniforme do Botafogo, de cor azul - como o LANCE! havia adiantado - será até o final de agosto de 2021.