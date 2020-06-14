Diretores, ídolos e atletas de várias modalidades: confira as atrações da 'Live do Mengão' deste domingo

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Com diversas personalidades relacionadas ao Flamengo, a "Live do Mengão" - transmissão ao vivo que será realizada nas redes oficiais do clubes - promete entreter os rubro-negros neste domingo, dia 14 de junho, a partir das 14h.

São vários os convidados da Live, desde membros da atual diretoria e elenco profissional, como o vice-presidente de futebol Marcos Braz e Willian Arão e Filipe Luís, além de ídolos como Zico, Juan e Petkovic, atletas das modalidades olímpicas, como Olivinha, Sarah Menezes e Isaías Queiroz, entre outros.

A abertura da transmissão ficará por conta do presidente Rodolfo Landim, enquanto as atrações musicais serão os cantores Xande de Pilares e Mumuzinho. A jornalista Glenda Kozlowski e o ator, músico e DJ Marcello Melo Jr serão os apresentadores, com participações de Thiago Asmar, do canal Pilhado, e Getúlio Vargas, ex-goleiro do clube e comentarista esportivo.

Durante toda a "Live do Mengão", poderão ser doados qualquer valor, em dinheiro, para o SOS Favela, projeto capitaneado pelo Viva Rio, através de um QR code na tela. O Flamengo é parceiro oficial da ação e já entregou cestas básicas, álcool gel e máscaras, em mais de 40 comunidades do Rio de Janeiro.

- O Flamengo tem uma legião de mais de 42 milhões de torcedores e por isso sabe do seu papel na sociedade. A Live do Mengão é outra ação do clube para ajudar quem mais precisa, com entretenimento e solidariedade - disse Landim, presidente do Fla, que fará a transmissão via Youtube, Facebook e Twitter.

O evento será realizado no Estádio do Maracanã e, Para garantir a segurança dos participantes, todos envolvidos realizaram testes para Covid-19 na sexta-feira, na Gávea. No evento, serão respeitadas as normas de distanciamento social e higiene recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).Confira as atrações confirmadas pelo clube para a "Live do Mengão":

Diretoria: Rodolfo Landim (presidente), Marcos Braz (VP de futebol) e Bruno Spindel (diretor de futebol)

Jogadores: Filipe Luís, Willian Arão, Vitinho e Everton Ribeiro

Atletas olímpicos: Sarah Menezes, Isaquias Queiroz, Rosicleia Campos, Olivinha, Diana Barcelos e Emanuel Borges

Ídolos: Zico, Petkovic, Juan e Julio Cesar