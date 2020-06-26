Diretor jurídico do Grêmio faz crítica forte ao Flamengo: 'Pensa só no seu umbigo'

Crédito: Divulgação

Enquanto alguns clubes viram com bons olhos a edição da Medida Provisória 984 referente aos direitos de transmissão das competições no futebol brasileiro, outros se mostraram frontalmente contra como parece ser o caso do Grêmio.

Segundo palavras do diretor jurídico do clube, Nestor Hein, a MP entra como um elemento que causará a desunião das equipes e denota uma atitude egoísta do clube carioca que, na sua visão, "pensa apenas no próprio umbigo".

- Desune os clubes. É típico da diretoria do Flamengo, que só pensa no seu umbigo. Exemplo disso é como tem agido em relação à pandemia. Ela nasce em um conchavo do Flamengo com o governo, segundo alguns para atacar a Rede Globo, e acho muito ruim para os clubes - falou para a 'Rádio GreNal'.