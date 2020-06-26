Diretor jurídico do Grêmio faz crítica forte ao Flamengo: 'Pensa só no seu umbigo'

Enquanto alguns clubes viram com bons olhos a edição da Medida Provisória 984 referente aos direitos de transmissão das competições no futebol brasileiro, outros se mostraram frontalmente contra como parece ser o caso do Grêmio.
Segundo palavras do diretor jurídico do clube, Nestor Hein, a MP entra como um elemento que causará a desunião das equipes e denota uma atitude egoísta do clube carioca que, na sua visão, "pensa apenas no próprio umbigo".
- Desune os clubes. É típico da diretoria do Flamengo, que só pensa no seu umbigo. Exemplo disso é como tem agido em relação à pandemia. Ela nasce em um conchavo do Flamengo com o governo, segundo alguns para atacar a Rede Globo, e acho muito ruim para os clubes - falou para a 'Rádio GreNal'.
- Será um futuro bastante duro para os clubes, e ano que vem também. A não ser para os que ignoram e tocam ficha. Mas não é o nosso caso, de ninguém no Rio Grande do Sul. Aqui temos seriedade - acrescentou Hein.E MAIS:Ex-jogador Anderson tem casa revistada em operação do MP-RSImortal divulga comunicado de acerto salarial com os atletasEm divulgação dos novos uniformes, Umbro é criticada na webVisitas ao Museu do Grêmio e Tour serão novamente suspensas E MAIS: