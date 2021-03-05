Diretor executivo do Macaé, Carlos Alberto Ferreira projeta confronto contra o Flamengo pelo Cariocão

Crédito: O Macaé encara o Flamengo neste sábado pelo Campeonato Carioca (Divulgação / Site Oficial Macae

Flamengo e Macaé Esporte voltam a se enfrentar neste sábado, às 18h, no Maracanã, em partida válida pela 2ª rodada da Taça Guanabara. A equipe do Norte Fluminense se apega nos bons resultados dos últimos anos para apostar na vitória.A última derrota do Macaé para o Rubro-Negro aconteceu no Cariocão de 2018. No período, foram dois jogos, com vitória por 1 a 0 em 2019, no Moacyrzão, e empate em 0 a 0, em 2020, no Maracanã.

- Claro que essa invencibilidade serve de motivação, é importante defender esse tabu e buscar a nossa primeira vitória no Campeonato Carioca. Mesmo com um time mais jovem, sabemos da força do Flamengo, mas o Macaé está pronto pra jogar em alto nível e buscar a vitória - disse Carlos Alberto Ferreira, diretor executivo do Macaé.Após o compromisso com o Flamengo, o Macaé encara uma sequência com duas partidas fora de casa, diante do Boavista e Volta Redonda, equipes que normalmente brigam na parte superior da tabela de classificação e estão acostumados a disputar competições nacionais.