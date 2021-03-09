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futebol

Diretor do São Paulo revela interesse na contratação do meia Benítez

Carlos Belmonte revelou interesse no jogador, que está emprestado ao Vasco, pelo Independiente. No entanto, Tricolor adota cautela na possibilidade de negócio...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2021 às 08:00
Crédito: São Paulo tem interesse no meia Martin Benítez, que quer permanecer no Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco
O são Paulo está atento a situação do meia Martín Benítez, do Vasco. Quem revelou a informação foi o próprio diretor de futebol do Tricolor, Carlos Belmonte, em entrevista à 'Rádio Bandeirantes'.
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Argentino, Benítez foi um dos destaques da campanha do Cruzmaltino no Campeonato Brasileiro. Ele está emprestado pelo Independiente (ARG) até junho deste ano. Há algumas semanas, o nome dele foi ventilado no Fluminense, mas não empolgou a diretoria das Laranjeiras. - Considero o Benítez um grande jogador, que tem contrato de empréstimo com o Vasco até o meio do ano. Nós temos o interesse nele, mas sabemos de toda essa dificuldade. Estamos analisando, vendo as possibilidades e achamos um belíssimo jogador, articulador, Lá na frente, quem sabe, mas não estamos ainda nem próximos de um acerto - disse Belmonte. Além disso, é do interesse do atleta continuar em São Januário. Pesa contra uma eventual negociação com Benítez os altos valores salariais e o que foi pedido pelo Independiente (ARG) ao Vasco. O Cruz-Maltino pagou US$ 250 mil (R$ 1,2 milhão) para estender o empréstimo do fim de 2020 a junho deste 2021.
O clube argentino queria US$ 4 milhões (R$ 22,5 milhões na cotação atual) para vender os direitos do jogador de 26 anos. Em 2020, o meia fez 33 partidas e três gols, se destacando em São Januário, mas acabou deixando a equipe na mão na reta final por problemas físicos.

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