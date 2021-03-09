Diretor do São Paulo revela interesse na contratação do meia Benítez

Argentino, Benítez foi um dos destaques da campanha do Cruzmaltino no Campeonato Brasileiro. Ele está emprestado pelo Independiente (ARG) até junho deste ano. Há algumas semanas, o nome dele foi ventilado no Fluminense, mas não empolgou a diretoria das Laranjeiras. - Considero o Benítez um grande jogador, que tem contrato de empréstimo com o Vasco até o meio do ano. Nós temos o interesse nele, mas sabemos de toda essa dificuldade. Estamos analisando, vendo as possibilidades e achamos um belíssimo jogador, articulador, Lá na frente, quem sabe, mas não estamos ainda nem próximos de um acerto - disse Belmonte. Além disso, é do interesse do atleta continuar em São Januário. Pesa contra uma eventual negociação com Benítez os altos valores salariais e o que foi pedido pelo Independiente (ARG) ao Vasco. O Cruz-Maltino pagou US$ 250 mil (R$ 1,2 milhão) para estender o empréstimo do fim de 2020 a junho deste 2021.