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Diretor do PSG, Leonardo critica postura do Real Madrid na janela e diz que tentará renovar com Mbappé

Brasileiro diz que clube espanhol esperou a última semana do mercado de verão europeu para fazer proposta ao atacante, mas que clube nunca pensou em vender o camisa 7...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 09:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2021 às 09:06
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Diretor esportivo do Paris Saint-Germain, o brasileiro Leonardo voltou a falar sobre a novela envolvendo o atacante Kylian Mbappé, o clube parisiense e o Real Madrid, que sonha com o atleta. Em entrevista ao "Canal+", o dirigente do time francês, criticou a postura merengue na última janela de transferências.- Ele (Mbappé) ficar era a única notícia que poderia acontecer. Não pensamos a temporada sem ele. Você já conhece a história. Sinceramente, não ficamos felizes com o comportamento do Real Madrid. Chegar na última semana do mercado de transferências e iniciar uma negociação para um dos melhores players do mundo... Não gostamos - disse Leonardo.
- Mas, sinceramente, nunca pensamos em aceitar. A oferta não foi suficiente do nosso ponto de vista. Era menos que o que pagamos. Acho que não podemos organizar uma janela de transferência, uma temporada, por dois, três ou quatro meses, e na última semana mudar nossos planos assim - completou.
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1
Mbappé tem contrato com o PSG até o fim da atual temporada, em junho de 2022. E, caso não renove com o clube francês até janeiro, poderá assinar um pré-contrato a partir do primeiro dia do próximo ano, deixando o clube de graça. Na visão de Leonardo, entretanto, os parisienses querem a continuidade do camisa 7.
- Não vejo ele saindo ao final da temporada. Nosso objetivo é renovar, não mudamos de ideia. Não acho que ninguém veja o futuro sem ele. Não pensamos na possibilidade de ele ir embora. Ele representa muitas coisas, todo mundo gosta dele. Ele é um jogador fabuloso. Você pensa no Mbappé, no Messi e no Neymar... Isso não é coisa de um ano. É uma experiência que a gente quer viver, a gente vai tente de tudo.
+ Messi melhor que CR7: saiba quais são os 22 jogadores mais fortes do FIFA 22
A respeito do trio entre Messi, Mbappé e Neymar, Leonardo foi só elogios e disse que "não existe vaidade" entre eles. Os três, inclusive, podem ser titulares juntos pela primeira vez nesta quarta-feira, contra o Club Brugge, pela Champions League. Clique aqui e saiba todas as informações da partida.

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