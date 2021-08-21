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Diretor do Palmeiras diz que Lucas Lima esteve perto de voltar ao Santos

Anderson Barros confirmou avanço nas tratativas para que o meia, que saiu pela porta dos fundos da Vila Belmiro, retornasse por empréstimo, a pedido de Fernando Diniz...

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 10:21

LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2021 às 10:21
Crédito: Lucas Lima perdeu espaço no Palmeiras, e esteve perto de voltar ao Santos (Cesar Greco/Palmeiras
O Santos esteve muito próximo de acertar o retorno do meia Lucas Lima, hoje no Palmeiras. Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, confirmou as negociações. O jogador foi aprovado pela comissão técnica liderada por Fernando Diniz."É um profissional dedicado e trabalhador, que perdeu o seu espaço. Nós discutimos uma possibilidade inicial com o Santos, mas não houve avanço. A gente sempre discute a situação do Lucas e ele é ciente do que o clube pensa, já que a gente é transparente”, disse Barros.“Ele precisa aumentar a minutagem. Se o caminho para ele encontrar isso for empréstimo ou venda, é assim que nós procederemos. Hoje, a gente entende que esse é o melhor caminho a ser seguido. Mas não quer dizer que ele não possa reconquistar o espaço”, completou.
Apesar do desejo do treinador, a negociação não foi concluída. Mesmo com os salários sendo divididos pelos dois clubes, boa parte da torcida do Santos foi contra o retorno do meia, pela forma com que Lucas Lima deixou o Alvinegro Praiano em 2017.
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Lucas Lima não aceitou a proposta de renovação que o então presidente Modesto Roma ofereceu, e comunicou que estava indo para o Palmeiras, rival santista, ao término de seu contrato.
Em enquete no perfil do Diário no Twitter, 85% dos internautas mostraram-se contrários a um acordo com o jogador. Foram mais de 1,6 mil votos.

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