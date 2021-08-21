Diretor do Palmeiras diz que Lucas Lima esteve perto de voltar ao Santos

O Santos esteve muito próximo de acertar o retorno do meia Lucas Lima, hoje no Palmeiras. Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, confirmou as negociações. O jogador foi aprovado pela comissão técnica liderada por Fernando Diniz."É um profissional dedicado e trabalhador, que perdeu o seu espaço. Nós discutimos uma possibilidade inicial com o Santos, mas não houve avanço. A gente sempre discute a situação do Lucas e ele é ciente do que o clube pensa, já que a gente é transparente”, disse Barros.“Ele precisa aumentar a minutagem. Se o caminho para ele encontrar isso for empréstimo ou venda, é assim que nós procederemos. Hoje, a gente entende que esse é o melhor caminho a ser seguido. Mas não quer dizer que ele não possa reconquistar o espaço”, completou.