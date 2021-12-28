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Diretor do Internacional descarta a saída de Edenilson: 'Não tem proposta'

Volante tem o seu nome ventilado no mercado da bola, mas o Inter conta com ele para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 17:30

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 17:30

O principal nome do Internacional nas últimas temporadas é o volante Edenilson, que costuma decidir nos momentos mais decisivos.
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O destaque é tão grande, que o seu nome vira e mexe ganha espaço em meio as especulações nesta época do ano.
Nos últimos dias, o Atlético-MG foi o possível destino, mas a diretoria do Internacional fez questão de encerrar qualquer tipo de conversa.
Na coletiva de imprensa, o diretor Paulo Bracks, informou que o Colorado não tem nenhuma oferta na mesa.
‘Contamos com o Edenilson. O Medina, novo treinador contratado, perguntou sobre ele e tem que perguntar. É um jogador diferenciado dentro do elenco. Não tem possibilidade de saída e não tem proposta na mesa em relação a ele’, afirmou.
Crédito: EdenilsonéograndenomedoInternacional(Foto:Divulgação/FlickrInternacional

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