Diretor do Internacional descarta a saída de Edenilson: 'Não tem proposta'

O principal nome do Internacional nas últimas temporadas é o volante Edenilson, que costuma decidir nos momentos mais decisivos.

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O destaque é tão grande, que o seu nome vira e mexe ganha espaço em meio as especulações nesta época do ano.

Nos últimos dias, o Atlético-MG foi o possível destino, mas a diretoria do Internacional fez questão de encerrar qualquer tipo de conversa.

Na coletiva de imprensa, o diretor Paulo Bracks, informou que o Colorado não tem nenhuma oferta na mesa.

‘Contamos com o Edenilson. O Medina, novo treinador contratado, perguntou sobre ele e tem que perguntar. É um jogador diferenciado dentro do elenco. Não tem possibilidade de saída e não tem proposta na mesa em relação a ele’, afirmou.