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futebol

Diretor do Corinthians diz que já usou quase todo o valor da venda de Pedrinho

Responsável pelas finanças do clube, Wesley Melo afirmou que utilizou dinheiro para quitar pendências passadas...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 14:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2021 às 14:03
Crédito: Corinthians vendeu Pedrinho ao Benfica no ano passado (Divulgação/Benfica
O diretor financeiro do Corinthians, Wesley Melo, disse que utilizou quase todo o valor da venda de Pedrinho para pagar "dívidas passadas". O clube tinha pendências com jogadores e empresários.
O Corinthians pagou no início deste mês salários atrasados para os jogadores. O dirigente não especificou quanto foi utilizado do valor.
- Boa parte do dinheiro do Pedrinho chegou e foi usada para a gente pagar dívidas passadas com a equipe, com o empresário do jogador e com outras dívidas correntes. Boa parte dos atrasados que pagamos veio com o dinheiro do Pedrinho. Falta um pequeno valor a receber, só depende do Corinthians, mas quase a totalidade recebemos e utilizamos com contas do passado - afirmou o dirigente.
O Corinthians vendeu Pedrinho no ano passado para o Benfica. O valor original seria 20 milhões de euros, mas caiu para 18 milhões de euros porque o Timão desistiu de contratar Yony González.
O Timão tinha direito a 70% do valor total. Já os outros 30% são do empresário do jogador, Will Dantas.

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