Diretor do Corinthians diz que já usou quase todo o valor da venda de Pedrinho

Crédito: Corinthians vendeu Pedrinho ao Benfica no ano passado (Divulgação/Benfica

O diretor financeiro do Corinthians, Wesley Melo, disse que utilizou quase todo o valor da venda de Pedrinho para pagar "dívidas passadas". O clube tinha pendências com jogadores e empresários.

O Corinthians pagou no início deste mês salários atrasados para os jogadores. O dirigente não especificou quanto foi utilizado do valor.

- Boa parte do dinheiro do Pedrinho chegou e foi usada para a gente pagar dívidas passadas com a equipe, com o empresário do jogador e com outras dívidas correntes. Boa parte dos atrasados que pagamos veio com o dinheiro do Pedrinho. Falta um pequeno valor a receber, só depende do Corinthians, mas quase a totalidade recebemos e utilizamos com contas do passado - afirmou o dirigente.

O Corinthians vendeu Pedrinho no ano passado para o Benfica. O valor original seria 20 milhões de euros, mas caiu para 18 milhões de euros porque o Timão desistiu de contratar Yony González.