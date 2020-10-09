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futebol

Diretor do City abre as portas para Lionel Messi: "É o melhor do mundo"

Diretor de operações do clube inglês, Omar Berrada não descarta nova investida no craque argentino em 2021...

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 16:51

LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 16:51
Crédito: Josep Lago/AFP
O nome de Lionel Messi continua em alta na Inglaterra. Apesar da tentativa frustrada na última janela, o Manchester City não desistiu do craque argentino e estuda uma nova investida nas próximas janelas de transferências. Quem garante isso é o chefe de operações do clube inglês, Omar Berrada. Em entrevista ao veículo The Athletic, o dirigente abriu as portas para Messi e confirmou que o clube teria condições de contratá-lo.
- Ele é o melhor jogador do mundo e provavelmente seria uma exceção a qualquer possível investimento que faríamos em circunstâncias normais, mas agora fizemos nosso planejamento para o time que temos, mesmo que seja algo que estamos considerando com base nas possibilidades que temos, nós temos.- Temos que estar preparados em todas as posições porque muitas coisas podem acontecer ao mesmo tempo, mas também acredito que temos força econômica e infraestrutura para fazer um investimento significativo se necessário - completou o dirigente.
Insatisfeito com a diretoria e os últimos resultados, Messi ficou próximo de deixar o Barcelona na última janela de transferências. O Manchester City, de Guardiola, era um dos clubes mais vinculados ao atleta, mas o presidente do Barça, Josep Maria Bartomeu, não aceitou vendê-lo. Com mais um ano de contrato, Messi precisa definir se renova com o clube espanhol ou sai de graça no final da temporada 2020/21.

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