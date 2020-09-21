Diretor do Betis descarta que Emerson vá para o Barcelona nesta temporada: 'Atualmente é impossível'

Crédito: Divulgação / Betis

Com a iminente saída de Nelson Semedo, que está prestes a ser anunciado pelo Wolverhampton, da Inglaterra, o Barcelona deverá procurar um substituto para o português. No entanto, no que depender do Betis, este jogador não será o brasileiro Emerson, ex-Atlético Mineiro.

Segundo jornais espanhóis, o Barcelona poderia pagar 12 milhões de euros (R$ 76 milhões) para levar o atleta ao Camp Nou. Emerson, que pertence ao próprio Barça, está emprestado ao time de Sevilha até o fim da temporada, em junho de 2021.

Nesta segunda-feira, o diretor esportivo do Betis, Antonio Cordón, em entrevista ao "Canal Sur", disse que esta hipótese "é impossível".