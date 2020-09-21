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Diretor do Betis descarta que Emerson vá para o Barcelona nesta temporada: 'Atualmente é impossível'

Jogador pertence ao Barcelona, mas está emprestado ao Betis até o fim da temporada...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 16:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 16:46
Crédito: Divulgação / Betis
Com a iminente saída de Nelson Semedo, que está prestes a ser anunciado pelo Wolverhampton, da Inglaterra, o Barcelona deverá procurar um substituto para o português. No entanto, no que depender do Betis, este jogador não será o brasileiro Emerson, ex-Atlético Mineiro.
Segundo jornais espanhóis, o Barcelona poderia pagar 12 milhões de euros (R$ 76 milhões) para levar o atleta ao Camp Nou. Emerson, que pertence ao próprio Barça, está emprestado ao time de Sevilha até o fim da temporada, em junho de 2021.
Nesta segunda-feira, o diretor esportivo do Betis, Antonio Cordón, em entrevista ao "Canal Sur", disse que esta hipótese "é impossível".
A questão do Emerson: ele é jogador do Betis no momento, não consideramos nada. Como qualquer clube do mundo, diante de uma oferta extraordinária ou irrefutável, qualquer jogador pode sair. Atualmente é impossível, essa questão está especificada nos contratos, os advogados sabem bem e desse lado a gente fica tranquilo - disse Cordón.

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