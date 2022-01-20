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futebol

Diretor do Barcelona sobre Dembélé: 'Deve sair imediatamente'

Mateu Alemany criticou a postura do atacante e dos empresários do atleta durante todo o processo de renovação contratual. Jogador não é relacionado para jogo da Copa do Rei...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 08:19

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 08:19

Após Xavi dizer que ou Dembélé renovaria seu contrato ou iria embora do Barcelona, Mateu Alemany, diretor esportivo do clube, afirmou que o atleta deve buscar uma saída imediata e explicou o contexto da situação. O clube blaugrana se cansou das sucessivas negativas dos empresários do atacante por um acordo.- Iniciamos as negociações em julho com seus agentes. O Barça fez várias ofertas para que continuasse com a gente, mas todas foram recusadas por seus empresários. Hoje, é evidente e nos parece óbvio que o atleta não quer seguir no Barcelona e não está comprometido com o projeto. Neste cenário, ele e seus agente foram comunicados que deve sair de forma imediata.
> Veja a tabela da La Liga
Apesar do atleta ter contrato até o fim da temporada, os culés esperam que o camisa sete seja negociado com uma nova equipe ainda na janela de transferências de janeiro. Com isso, o clube poderia receber um dinheiro pela venda do jogador e deixaria de bancar o salário do francês.

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