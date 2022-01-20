Diretor do Barcelona sobre Dembélé: 'Deve sair imediatamente'

Após Xavi dizer que ou Dembélé renovaria seu contrato ou iria embora do Barcelona, Mateu Alemany, diretor esportivo do clube, afirmou que o atleta deve buscar uma saída imediata e explicou o contexto da situação. O clube blaugrana se cansou das sucessivas negativas dos empresários do atacante por um acordo.- Iniciamos as negociações em julho com seus agentes. O Barça fez várias ofertas para que continuasse com a gente, mas todas foram recusadas por seus empresários. Hoje, é evidente e nos parece óbvio que o atleta não quer seguir no Barcelona e não está comprometido com o projeto. Neste cenário, ele e seus agente foram comunicados que deve sair de forma imediata.