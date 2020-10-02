Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Diretor do Barcelona descarta negociação com o Manchester United por Dembélé: 'Contamos com ele'
Diretor do Barcelona descarta negociação com o Manchester United por Dembélé: 'Contamos com ele'

Ramón Planes, diretor esportivo do Barcelona, afirmou em entrevista que francês terá espaço durante a temporada e que Ronald Koeman conta com o atleta...
LanceNet

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 11:46

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
No que depender do Barcelona, o atacante Ousmane Dembélé não defenderá o Manchester United. O clube inglês busca um jogador de lado de campo, já que encontra dificuldades para acertar com Sancho, mas o clube blaugrana fará jogo duro. Ao menos é o que garante Ramón Planes, diretor do Barça.- Não há nenhuma negociação com o Manchester United por Dembélé. É um jogador com quem contamos. Como disse Koeman, esperamos poder desfrutar de seu futebol e estamos convencidos de que fará um grande ano com a gente - disse Planes, durante a apresentação de Dest, nesta sexta-feira.
Tanto o Manchester United, que busca um atacante, como o Barcelona, que está atrás de um centroavante e um zagueiro, têm até a próxima segunda-feira para contratar novos atletas. A janela de transferências se encerra no dia 5.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados