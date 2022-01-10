Diretor de futebol do Fluminense, Angioni manda recado a Dinamite após descoberta de tumores

Ídolo do Vasco e referência no futebol brasileiro, Roberto Dinaminte anunciou no último domingo que foi diagnosticado com tumores durante o período em que esteve internado, no final do ano passado. Diversas personalidades do mundo esportivo se pronunciaram em apoio ao ex-jogador, incluindo o diretor executivo de futebol do Fluminense, Paulo Angioni, em carta divulgada pela assessoria pessoal.- Assim como na foto, todos os amantes do futebol querem te abraçar e desejar boa sorte nessa nova batalha de sua vida! Eu me incluo nisso. Saiba você que torcedores de todos os clubes, estão na arquibancada, esperando por mais um gol seu. Receba o meu afago e carinho por tudo que já fez por mim e pelo futebol. Que Deus te ilumine sempre - escreveu o dirigente.