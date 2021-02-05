Diretor de futebol do Cruzeiro revela dificuldades em contratar por conta de atrasos salariais no clube

O diretor de futebol do Cruzeiro, André Mazzuco, teve um bate-papo com sócios-torcedores do plano mais caro, o diamante, com mensalidades de R$ 1 mil, dando um parecer de como andam as buscas do clube por reforços nesta temporada de 2021. Mazzuco falou da situação financeira, destacando que ainda está complicada e revelou que poderão haver novos atrasos salariais. É justamente a falta de garantia de receber em dia tem feito alguns atletas ficarem reticentes em acertar com o clube azul. - Eu acho que vai, como falei, da mentalidade. As pessoas que ficarem aqui têm que entender que a mentalidade do clube, que é o que a gente quer, sendo muito claro. Tem atletas que a gente aborda que fala: ‘eu não posso ir para o Cruzeiro, porque vai atrasar um pouquinho o salário e eu estou com dificuldade financeira e preciso ir para algum clube’. Sem problema nenhum, tem que estar aqui com a gente, quem quer. E a gente tem que entender - disse o dirigente, detalhando sobre os possíveis novos atrasos nos vencimentos no clube.

CONFIRA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA SÉRIE A - Se a gente falar que o Cruzeiro vai pagar tudo em dia, hoje não é uma verdade. Mas temos que ser sinceros e transparentes. Nós vamos buscar fazer isso, buscar soluções. Estamos passando a atletas e funcionários. Então, o futebol é feito de um conjunto de pessoas que formam o departamento clube. As pessoas têm que ter consciência que vamos enfrentar dificuldades. Mas, a partir do momento que elas queiram ficar conosco, ela vai funcionar - disse o dirigente, ressaltando que a permanência na Série B aumentaram as dificuldades, mas não podem ser motivos de desistir para quem está no clube, pois veio sabendo da situação dificil da Raposa. - Não dá para dizer que será um mar de rosas. Pelo contrário, estamos na Série B também. Já vai ser difícil porque a gente entra na competição sendo o melhor clube da Série B. Isso, sem dúvida nenhuma. O Cruzeiro é o maior da Série B e um dos maiores da Série A. Quem estiver aqui, vai enfrentar dificuldades. Não podemos perder o foco. Não podemos fazer isso de muleta, porque todo mundo vai estar sabendo. Todo mundo vai aceitar estar aqui - finalizou.