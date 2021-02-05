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Diretor de futebol do Cruzeiro revela dificuldades em contratar por conta de atrasos salariais no clube

André Mazzuco comentou que alguns jogadores contatados pela Raposa não tem aceitado acertar  pela dura situação financeira do time mineiro...
LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 17:48

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 17:48

Crédito: Mazzuco comentou que o mau momento financeiro da Raposa atrapalha nas contratações-(Igor Sales/Cruzeiro
O diretor de futebol do Cruzeiro, André Mazzuco, teve um bate-papo com sócios-torcedores do plano mais caro, o diamante, com mensalidades de R$ 1 mil, dando um parecer de como andam as buscas do clube por reforços nesta temporada de 2021. Mazzuco falou da situação financeira, destacando que ainda está complicada e revelou que poderão haver novos atrasos salariais. É justamente a falta de garantia de receber em dia tem feito alguns atletas ficarem reticentes em acertar com o clube azul. - Eu acho que vai, como falei, da mentalidade. As pessoas que ficarem aqui têm que entender que a mentalidade do clube, que é o que a gente quer, sendo muito claro. Tem atletas que a gente aborda que fala: ‘eu não posso ir para o Cruzeiro, porque vai atrasar um pouquinho o salário e eu estou com dificuldade financeira e preciso ir para algum clube’. Sem problema nenhum, tem que estar aqui com a gente, quem quer. E a gente tem que entender - disse o dirigente, detalhando sobre os possíveis novos atrasos nos vencimentos no clube.
CONFIRA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA SÉRIE A - Se a gente falar que o Cruzeiro vai pagar tudo em dia, hoje não é uma verdade. Mas temos que ser sinceros e transparentes. Nós vamos buscar fazer isso, buscar soluções. Estamos passando a atletas e funcionários. Então, o futebol é feito de um conjunto de pessoas que formam o departamento clube. As pessoas têm que ter consciência que vamos enfrentar dificuldades. Mas, a partir do momento que elas queiram ficar conosco, ela vai funcionar - disse o dirigente, ressaltando que a permanência na Série B aumentaram as dificuldades, mas não podem ser motivos de desistir para quem está no clube, pois veio sabendo da situação dificil da Raposa. - Não dá para dizer que será um mar de rosas. Pelo contrário, estamos na Série B também. Já vai ser difícil porque a gente entra na competição sendo o melhor clube da Série B. Isso, sem dúvida nenhuma. O Cruzeiro é o maior da Série B e um dos maiores da Série A. Quem estiver aqui, vai enfrentar dificuldades. Não podemos perder o foco. Não podemos fazer isso de muleta, porque todo mundo vai estar sabendo. Todo mundo vai aceitar estar aqui - finalizou.

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