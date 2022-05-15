Diretor de futebol do Corinthians se pronuncia sobre suposto caso de racismo no jogo contra o Internacional

Roberto de Andrade, diretor de futebol do Corinthians, se pronunciou sobre o suposto caso de racismo envolvendo o lateral Rafael Ramos e o meia Edenílson, após o empate por 2 a 2 em duelo válido pelo Brasileirão.
Aos 30 minutos do segundo tempo, o jogo foi paralisado após Edenílson acusar Rafael Ramos de ter cometido um ato racista. Os jogadores ficaram discutindo dentro de campo, e a partida foi retomada após quatro minutos de muita cobrança pelo lado Colorado.
Roberto de Andrade explicou que o termo usado por Rafael Ramos não teria sido 'macaco', e sim um palavrão que, pela diferença linguística entre os atletas, poderia ter sido interpretado de forma diferente por Edenílson.
- O Rafael explicou para ele (Edenílson) que ele deve ter entendido errado, ele disse outra coisa: "mano, car....". Pediu desculpas se ele entendeu outro coisa, que não é do feitio dele. Menino é bom, isso a gente assegura, como o Edenílson também é. Não estamos dizendo que um está mentindo, nem o outro. As vezes, fala rápido, ele (Rafael) tem sotaque português, um pouco diferente, e ele (Edenílson) deve ter entendido outra coisa. Conversaram, aparentemente ficou tudo resolvido - revelou o dirigente.
Roberto disse que Rafael Ramos pediu desculpas caso Edenílson tenha entendido outra coisa sem ser o que o dirigente alega.
- Ele (Edenílson) entendeu outra coisa, por isso deu esse fato. Ele (Rafael) pediu desculpas, dizendo que se o Edenílson tivesse entendido outra coisa, que o perdoasse, porque ele não falou o que o Edenílson disse. Agora fica na consciência deles o que será feito - comentou.
- Nós fomos ao vestiário do Inter. Os jogadores conversaram, o Rafael explicou para ele que ele deve ter entendido uma outra coisa e aparentemente se entenderam - prosseguiu Roberto de Andrade.
O diretor de futebol do Timão não quer fazer nenhum pré-julgamento do caso antes dos fatos serem apurados e esclarecidos.
-Vamos esperar, não vamos adiantar nada porque na realidade, acreditamos no que o Rafael disse, ele (Edenílson) pode ter entendido errado. Vamos com calma, não vamos sair julgando ninguém sem antes as coisas estarem muito bem esclarecidas - afirmou.
Roberto falou que o Corinthians irá respaldar Rafael Ramos caso um inquérito seja aberto.
- Não tenha dúvida. Quanto a isso, a gente está sempre apoiando. A gente acredita no atleta, pode ter sido um mal-entendido. Vamos aguardar - concluiu Roberto de Andrade.