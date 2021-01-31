AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Diretor de futebol do Botafogo adverte Rhuan e Lecaros por novo atraso ao treino do clube
futebol

Diretor de futebol do Botafogo adverte Rhuan e Lecaros por novo atraso ao treino do clube

Dirigente repreende ambos ao fim da atividade deste domingo e avisa ao elenco do Alvinegro: 'Não haverá tolerância com questões disciplinares'...

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 20:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2021 às 20:40
Crédito: 'Será exigido o máximo de respeito com a instituição e com os próprios companheiros de trabalho', disse Freeland (Vitor Silva/Botafogo
O diretor de departamento de futebol do Botafogo tomou medidas enérgicas neste domingo. Após os atacantes Rhuan e Lecaros terem se apresentado novamente, ambos foram repreendidos ao fim da atividade deste domingo.
A mesma conduta aconteceu no decorrer da semana com o atacante Ênio. Freeland foi taxativo.
- Será exigido o máximo de respeito com a instituição e com os próprios companheiros de trabalho. Não haverá tolerância com questões disciplinares e estamos modificando procedimentos internos para punir todos aqueles que não estejam totalmente comprometidos com o Botafogo - afirmou.
O Botafogo medirá forças neste terça-feira contra o Palmeiras, às 16h, no Allianz Parque.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arraiá do "São Raul": bloco Maluco Beleza promove festa que mistura clima junino e Raul Seixas em Vitória
Imagem de destaque
Bike elétrica: aluguel a partir de R$ 33 vira alternativa para entregadores no ES
Luciana Aparecida Vieira Trancoso e Júlia Vieira Balestrero
Ex-esposa e filha relatam agressões e perseguição de dono de pizzaria no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados