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Diretor de futebol do América-MG afirma que negociações com Palmeiras por Ademir estão ‘esgotadas’

Dirigente mineiro vê atacante focado na sequência do trabalho sob o comando de Lisca...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 10:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2021 às 10:30
Crédito: Daniel Hott / América
Principal nome do América-MG, o atacante Ademir é um dos alvos do Palmeiras para a sequência da temporada de 2021. Com o negócio estagnado nas últimas semanas, as chances do jogador reforçar o Verdão diminuíram. Em entrevista coletiva na última quarta-feira (28), o diretor de futebol do Coelho, Armando Desessards, afirmou que as tratativas pelo atleta estão “esgotadas”.
– As negociações se esgotaram. Não existe neste momento qualquer negociação com o clube. Ademir está focado e à disposição do Lisca - revelou o diretor de futebol do Coelho.Depois de algumas conversas entre Palmeiras e América, as diretorias dos dois clubes não chegaram em um acordo em relação ao valor e o negócio esfriou nas últimas semanas. O Verdão chegou a indicar que poderia fazer um aumento na proposta inicial, no valor de R$ 3 milhões, mas a equipe mineira recusou a oferta.
Ademir tem contrato com o Coelho até o final de 2021 e, caso não haja renovação, o atacante poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe em julho.

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