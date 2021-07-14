Diretor da Juventus, Nedved diz que Cristiano Ronaldo não manifestou desejo de deixar a Juventus

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O futuro de Cristiano Ronaldo pode continuar sendo na Juventus. De acordo com o vice-presidente do clube, o ídolo Pavel Nedved, o atacante português não manifestou desejo de deixar a Velha Senhora para a próxima temporada. Em entrevista ao "DAZN", o dirigente afirmou que espera o atleta após as férias.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier League 2021/22- Ninguém que cuida da carreira de Cristiano Ronaldo nos disse que ele quer ir embora, espero que ele esteja conosco. Esperamos que ele volte das férias no dia 25 de julho - afirmou o ex-jogador da Juve.

Vale lembrar que Cristiano Ronaldo tem somente mais uma temporada de contrato com a Juventus. Caso não renove seu vínculo, ele poderá assinar um novo acordo com outro clube a partir de janeiro de 2022.

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Na mesma entrevista, Nedved foi questionado a respeito do meio-campista Manuel Locatelli, um dos destaques da Itália na conquista da Eurocopa. Segundo o dirigente, a Juventus ainda se reunirá com o Sassuolo, clube do atleta de 23 anos.