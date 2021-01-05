Diretor da base do Botafogo acompanha último treino antes de jogo contra o Athletico

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O treinamento do Botafogo contou com uma novidade um tanto quanto familiar. Tiano Gomes, diretor das categorias de base do Alvinegro, acompanhou a atividade coordenada por Eduardo Barroca na tarde desta terça-feira no campo anexo do Estádio Nilton Santos, o último antes da partida contra o Athletico Paranaense, pela 28ª rodada Brasileirão, nesta quarta-feira.

Eduardo Barroca fez boa parte da formação como treinador nas categorias de base do Botafogo e, por isso, considera importante a integração com os times inferiores do clube. Com o calendário do sub-20 para a atual temporada já sem compromissos, Tiano pôde acompanhar o treinamento ao lado do técnico.

Três jogadores que fizeram parte da espinha dorsal da equipe sub-20 na reta final na temporada da base estão treinando no time profissional: Rafael Navarro, Kayque e Romildo. Sousa, que foi "emprestado" ao time de base em alguns jogos decisivos da categoria, também participa das atividades.

Com a janela de transferências fechada e sem existir a possibilidade de inscrever novos jogadores no Campeonato Brasileiro, os possíveis reforços do Botafogo para a reta final da competição precisam vir da base. Desta forma, Eduardo Barroca consulta Tiano com frequência para consultar sobre a condição e forma dos atletas do sub-20.