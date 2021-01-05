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Diretor da base do Botafogo acompanha último treino antes de jogo contra o Athletico

Tiano Gomes assistiu atividade de Eduardo Barroca no campo anexo do Estádio Nilton Santos; três jogadores que estavam no sub-20 treinam com os profissionais em 2021...
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Publicado em 

05 jan 2021 às 19:31

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 19:31

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O treinamento do Botafogo contou com uma novidade um tanto quanto familiar. Tiano Gomes, diretor das categorias de base do Alvinegro, acompanhou a atividade coordenada por Eduardo Barroca na tarde desta terça-feira no campo anexo do Estádio Nilton Santos, o último antes da partida contra o Athletico Paranaense, pela 28ª rodada Brasileirão, nesta quarta-feira.
Eduardo Barroca fez boa parte da formação como treinador nas categorias de base do Botafogo e, por isso, considera importante a integração com os times inferiores do clube. Com o calendário do sub-20 para a atual temporada já sem compromissos, Tiano pôde acompanhar o treinamento ao lado do técnico.
Três jogadores que fizeram parte da espinha dorsal da equipe sub-20 na reta final na temporada da base estão treinando no time profissional: Rafael Navarro, Kayque e Romildo. Sousa, que foi "emprestado" ao time de base em alguns jogos decisivos da categoria, também participa das atividades.
Com a janela de transferências fechada e sem existir a possibilidade de inscrever novos jogadores no Campeonato Brasileiro, os possíveis reforços do Botafogo para a reta final da competição precisam vir da base. Desta forma, Eduardo Barroca consulta Tiano com frequência para consultar sobre a condição e forma dos atletas do sub-20.
Com 23 pontos, o Botafogo é o 19º colocado do Brasileirão, estando a cinco pontos do Bahia, primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

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