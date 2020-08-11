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Diretor da Atalanta diz que Veríssimo foi oferecido, mas nega interesse pelo zagueiro do Santos

Ao LANCE!, Giovanni Sartori disse que agentes entraram em contato com a equipe italiana, mas não houve abertura de negociação...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 07:51

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 07:51

Crédito: Ivan Storti/Santos
Um dos principais jogadores do Santos, o zagueiro Lucas Veríssimo foi alvo de diversos clubes europeus nos últimos anos, chegando a ser oferecido recentemente à Atalanta (ITA). No entanto, o clube italiano não se interessou pelo atleta.
Em contato exclusivo com o LANCE!, o Diretor Técnico da equipe italiana, Giovanni Sartori, afirmou que alguns empresários entraram em contato com o clube, mas não houve evolução.
– Uns dez agentes já me propuseram esse jogador, mas não houve resposta porque ele não nos interessa – disse à reportagem.
Em entrevistas recentes, o presidente santista, José Carlos Peres, afirmou que está disposto a negociar Veríssimo com o futebol europeu caso chegue uma proposta que a diretoria considere satisfatória. O mandatário do Alvinegro Praiano, inclusive, disse que considera o camisa 28 o melhor zagueiro do mundo.
Em junho, o Peixe acertou a renovação contratual do zagueiro, que iria até junho de 2022, para dezembro de 2024, com valorização salarial.
Uma possível venda de Lucas Veríssimo pode ser um grande “respiro financeiro” ao Santos, que precisa fazer caixa para sanar algumas dívidas, entre elas uma punição junto a Fifa pelo não pagamento ao Hamburgo (ALE) pela contratação do zagueiro Cléber Reis, em 2017, que impede o clube de registrar novos atletas desde março.
Seguindo a orientação da Uefa, a janela de transferências no Velho Continente fechará no dia 5 de outubro nas principais ligas europeias.
* Sob supervisão de Vinícius Perazzini

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