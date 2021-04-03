Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Diogo Jota sai do banco, decide a partida e Liverpool vence o Arsenal fora de casa pelo Campeonato Inglês
Diogo Jota sai do banco, decide a partida e Liverpool vence o Arsenal fora de casa pelo Campeonato Inglês

Atacante português marca dois gols depois de sair do banco e ajuda Liverpool a vencer fora de casa. Jogador cinco gols em uma semana, contando também partidas por Portugal...

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 18:03

LanceNet

03 abr 2021 às 18:03
Crédito: ADAM DAVY / POOL / AFP
Vivo na luta. Sonhando com uma vaga na Champions, o Liverpool visitou o Arsenal neste sábado pelo Campeonato Inglês e os Reds venceram os Gunners por 3 a 0. Diogo Jota (duas vezes) e Salah marcaram os gols da partida no Emirates Stadium.
+ Veja a tabela da Premier LeaguePRIMEIRO TEMPO MORNOJogando fora de casa, o Liverpool teve mais a posse de bola e tentou chegar mais vezes ao gol adversário. Sem efetividade, porém, as duas equipes foram para o intervalo empatando sem movimentar o placar na capital da Terra da Rainha.
ENTROU E DECIDIUNo segundo tempo, irritado com a produção ofensiva, Klopp colocou o talismã Diogo Jota, que precisou de apenas quatro minutos para marcar. Depois de cruzamento de Arnold, o português cabeceou e abriu o placar. Quatro minutos depois, Salah ganhou de Gabriel Magalhães e ampliou. Aos 37, o Liverpool recuperou a bola no campo de ataque e Jota, mais uma vez, marcou para fechar o placar.
AINDA DÁCom a vitória, o Liverpool chegou aos 49 pontos e está apenas dois atrás do Chelsea, quatro colocado, clube que fecha a zona de classificação para a Champions League. Restam oito rodadas para o fim do campeonato.
SEQUÊNCIA​Agora o Liverpool vira a chave e se concentra na Champions League. Na próxima terça-feira, os Reds encaram o Real Madrid pelo jogo de ida das quartas de final do torneio. O Arsenal, por sua vez, volta a campo na quinta, contra o Slavia Praga, pela Liga Europa.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados