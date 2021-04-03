Diogo Jota sai do banco, decide a partida e Liverpool vence o Arsenal fora de casa pelo Campeonato Inglês

Vivo na luta. Sonhando com uma vaga na Champions, o Liverpool visitou o Arsenal neste sábado pelo Campeonato Inglês e os Reds venceram os Gunners por 3 a 0. Diogo Jota (duas vezes) e Salah marcaram os gols da partida no Emirates Stadium.
PRIMEIRO TEMPO MORNOJogando fora de casa, o Liverpool teve mais a posse de bola e tentou chegar mais vezes ao gol adversário. Sem efetividade, porém, as duas equipes foram para o intervalo empatando sem movimentar o placar na capital da Terra da Rainha.
ENTROU E DECIDIUNo segundo tempo, irritado com a produção ofensiva, Klopp colocou o talismã Diogo Jota, que precisou de apenas quatro minutos para marcar. Depois de cruzamento de Arnold, o português cabeceou e abriu o placar. Quatro minutos depois, Salah ganhou de Gabriel Magalhães e ampliou. Aos 37, o Liverpool recuperou a bola no campo de ataque e Jota, mais uma vez, marcou para fechar o placar.
AINDA DÁCom a vitória, o Liverpool chegou aos 49 pontos e está apenas dois atrás do Chelsea, quatro colocado, clube que fecha a zona de classificação para a Champions League. Restam oito rodadas para o fim do campeonato.
SEQUÊNCIAAgora o Liverpool vira a chave e se concentra na Champions League. Na próxima terça-feira, os Reds encaram o Real Madrid pelo jogo de ida das quartas de final do torneio. O Arsenal, por sua vez, volta a campo na quinta, contra o Slavia Praga, pela Liga Europa.