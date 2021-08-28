Dino Camargo exalta evolução da Chape após empate com o Sport

Crédito: Anderson Stevens/Sport Recife

O empate sem gols com o Sport na tarde deste sábado, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, de fato, não foi o resultado esperado pela Chapecoense.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEntretanto, deixando de lado a má fase na competição, o auxiliar técnico da equipe catarinense, Dino Camargo, que substituiu o técnico Pintado, suspenso, valorizou a evolução do time. Para ele, a postura do sistema defensivo foi essencial no confronto, o que poderá ser determinante para que os adversários tenham mais dificuldade em marcar gols.

"É (mérito) do elenco em geral. A evolução nos treinamentos, aplicação durante a semana, implantação do sistema nos treinamentos. O Keiller tem sua parcela de responsabilidade pelo 0 a 0, mas nossa parte defensiva tem suportado bem, aprendido a sofrer. É um campeonato difícil. Os adversários vão ter chances de fazer gol, mas temos suportado bem. Estamos um time mais cascudo e passando os jogos sem sofrer gol", declarou em entrevista após o duelo.

Sobre aumentar o poder ofensivo, Dino ponderou que os treinamentos poderão ajudar o elenco de uma forma geral, confiando em uma possível reação no segundo turno.