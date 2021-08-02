futebol

Diniz valoriza primeiro tempo, mas admite queda do Santos no segundo

Técnico afirma que o Peixe soube se defender na segunda etapa para segurar a vitória sobre a Chapecoense; foi o primeiro triunfo da equipe fora de casa no Brasileirão...

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 21:40

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O técnico Fernando Diniz gostou do desempenho do Santos no primeiro tempo da vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, neste domingo, na Arena Condá, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe venceu com um gol de pênalti marcado pelo uruguaio Carlos Sánchez.O treinador, no entanto, não gostou da postura da equipe na segunda etapa, quando a Chapecoense cresceu na partida e parou nas boas defesas do goleiro João Paulo.
- No primeiro tempo, a gente podia ser um pouco mais contundente. No segundo tempo, a gente jogou um pouco abaixo, soube se defender, mas a gente poderia ter jogado melhor - analisou o treinador.Fernando Diniz tentou encontrar explicações para a queda de rendimento da equipe no segundo tempo.
- A gente começou a errar passes fáceis, a Chapecoense tinha que buscar o ataque, eles deixaram a grama bastante alta para ficar mais lenta, estava prejudicando a nossa saída. Muito passe errado no início das jogadas e a gente teve que se defender para segurar o 1 a 0 que nos dava três pontos muito importantes - avaliou.
A vitória sobre a Chapecoense foi a primeira do Santos como visitante no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe subiu para a sétima colocação na classificação.

