Diniz valoriza chances criadas do Peixe e acredita em melhora do time

Mesmo com a derrota para o Fluminense por 1 a 0, o técnico Fernando Diniz valorizou a partida feita pelos seus jogadores no Maracanã.Segundo o treinador santista, esse foi o jogo com mais chances criadas pelo Peixe sob seu comando. O Santos chegou a ter 70% de posse de bola no duelo.“Nosso time jogou bem, na minha opinião melhor que o Fluminense. Eles tiveram uma bola que bateu na trave, mas não foi jogada criada, e o lance do gol. Tivemos chances claras, foi o jogo que mais tivemos chances de gol. Se a gente considerar o jogo contra o Ceará, que fizemos três gols, contra o Cianorte também, mas pelo Brasileirão, contra o Ceará, o que produzimos, nós fizemos em gol", disse Diniz.Em sua coletiva de imprensa, o técnico também citou a importância da sequência de treinos e jogos. Diniz tem pouco mais de 40 dias como técnico do Peixe e acabou de receber reforços.