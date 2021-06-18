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futebol

Diniz valoriza chances criadas do Peixe e acredita em melhora do time

No próximo domingo o Santos fará o clássico contra o São Paulo na Vila Belmiro...

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 22:36

LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 22:36
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Mesmo com a derrota para o Fluminense por 1 a 0, o técnico Fernando Diniz valorizou a partida feita pelos seus jogadores no Maracanã.Segundo o treinador santista, esse foi o jogo com mais chances criadas pelo Peixe sob seu comando. O Santos chegou a ter 70% de posse de bola no duelo.“Nosso time jogou bem, na minha opinião melhor que o Fluminense. Eles tiveram uma bola que bateu na trave, mas não foi jogada criada, e o lance do gol. Tivemos chances claras, foi o jogo que mais tivemos chances de gol. Se a gente considerar o jogo contra o Ceará, que fizemos três gols, contra o Cianorte também, mas pelo Brasileirão, contra o Ceará, o que produzimos, nós fizemos em gol", disse Diniz.Em sua coletiva de imprensa, o técnico também citou a importância da sequência de treinos e jogos. Diniz tem pouco mais de 40 dias como técnico do Peixe e acabou de receber reforços.
“Conforme o tempo vai passando, os treinamentos, e principalmente os jogos, porque as vezes com um jogo toda semana você não consegue reproduzir... vamos melhorando de maneira técnica e emocional. Tem uma tendência de evolução no time”, finalizou o treinador.
No próximo domingo o Peixe volta a campo pelo Brasileirão. O confronto será o clássico contra o São Paulo, na Vila Belmiro. Com apenas quatro pontos, o Peixe ocupa a 13ª posição na tabela da competição. O time da Capital, com dois pontos, está na 16ª colocação.

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