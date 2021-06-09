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futebol

Diniz prega cautela sobre retorno de Sánchez aos jogos do Santos

Uruguaio assinou a renovação de contrato na segunda-feira, mas ainda está em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho e fez primeiro jogo-treino na semana passada...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 09:38

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 09:38

Crédito: Guilherme Kastner/Santos FC
O meia Carlos Sánchez está em reta final de recuperação de cirurgia no joelho esquerdo. Recentemente, o jogador atuou em uma jogo-treino contra a equipe sub-23, vencida por 3 a 2 pelo "reservas" do Peixe. O uruguaio marcou um gol, de pênalti, e deu uma assistência.Apesar da recuperação, o técnico Fernando Diniz prega cautela para volta do camisa 7. O treinador fez questão de elogiar o jogador, mas não quer precipitar uma volta forçada aos campos.
- A gente não vai acelerar o processo de retorno. Vamos acelerar no sentido dele se sentir bem, mas não vamos criar expectativa com o torcedor para quando vai ser. Está se empenhando, faz exames complementares e será muito bom quando puder nos ajudar. É um jogador que dou total apoio, tem minha admiração - disse Diniz.Recentemente, Sánchez e Santos chegaram em um acordo para a renovação contratual do jogador, que agora vai até até 22 de julho de 2023. O meia têm 25 gols pelo clube, e está perto de passar o colombiano Copete, com 26, como o maior artilheiro estrangeiro da história do Peixe.
- A história temos de sempre comemorar com títulos, com uma taça, e eu quero levar essa alegria para a torcida grande do Santos. É uma história muito linda, e com essa renovação quero conseguir coisas importantes com o Clube e uma galeria enorme de conquistas vestindo o manto sagrado, que para mim é um orgulho - disse Sánchez.

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