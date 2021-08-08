Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Diniz "morre" com três substituições no Santos e diz: "Não sou obrigado"

Treinador ignorou mau futebol do time no clássico contra o Corinthians e mandou apenas Gabriel Pirani e Raniel para tentar alterar o panorama do time no jogo da Vila...

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 20:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 ago 2021 às 20:29
Crédito: O Santos sofreu demais para tentar criar contra o Corinthians, mas Diniz minimizou (Divulgação/Corinthians
O técnico Fernando Diniz mudou apenas duas vezes no clássico contra o Corinthians, no empate por 0 a 0, na Vila Belmiro. Mesmo sendo pressionado pelo adversário, o treinador optou por não mudar mais a equipe.Em outras oportunidades, como no empate por 0 a 0 com o Juventude, o treinador também "morreu" com três alterações por fazer, e viu o jogo caminhar para um melancólico empate."Não somos obrigados a fazer as cinco substituições. Faço substituições de acordo com o que eu vejo que se precisa para melhorar o time, não substituir só porque tenho cinco substituições", disparou, meio irritado com o questionamento.
Segundo Diniz, as mexidas no time precisam ser feitas com "coerência".
"Fiz com coerência com o que eu vi nos treinamentos, aquilo que achei que poderia melhorar o time. Optei por fazer só essas duas mexidas.", disse Diniz após o clássico.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
As opções no banco de reservas na partida deste domingo na Vila eram Diógenes, Wagner Palha, Robson Reis, Pará, Moraes, Ivonei, Vinicius Balieiro, Vinicius Zanocelo, Gabriel Pirani, Ângelo, Raniel e Renyer.
O treinador mandou a campo somente Pirani e Raniel, que acabaram rendendo praticamente a mesma coisa de Camacho e Marcos Leonardo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Plantas da sorte: 5 opções para colocar no trabalho e atrair prosperidade
Imagem de destaque
Gato tigrado: 6 raças que se destacam pela pelagem 
Célio Cabral Loura, foi morto a tiros em uma chácara em Córrego do Perdido
Primo de ex-prefeito é assassinado a tiros após cavalgada em Ibatiba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados