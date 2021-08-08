Diniz "morre" com três substituições no Santos e diz: "Não sou obrigado"

O técnico Fernando Diniz mudou apenas duas vezes no clássico contra o Corinthians, no empate por 0 a 0, na Vila Belmiro. Mesmo sendo pressionado pelo adversário, o treinador optou por não mudar mais a equipe.Em outras oportunidades, como no empate por 0 a 0 com o Juventude, o treinador também "morreu" com três alterações por fazer, e viu o jogo caminhar para um melancólico empate."Não somos obrigados a fazer as cinco substituições. Faço substituições de acordo com o que eu vejo que se precisa para melhorar o time, não substituir só porque tenho cinco substituições", disparou, meio irritado com o questionamento.
Segundo Diniz, as mexidas no time precisam ser feitas com "coerência".
"Fiz com coerência com o que eu vi nos treinamentos, aquilo que achei que poderia melhorar o time. Optei por fazer só essas duas mexidas.", disse Diniz após o clássico.
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As opções no banco de reservas na partida deste domingo na Vila eram Diógenes, Wagner Palha, Robson Reis, Pará, Moraes, Ivonei, Vinicius Balieiro, Vinicius Zanocelo, Gabriel Pirani, Ângelo, Raniel e Renyer.
O treinador mandou a campo somente Pirani e Raniel, que acabaram rendendo praticamente a mesma coisa de Camacho e Marcos Leonardo.