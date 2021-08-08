Diniz "morre" com três substituições no Santos e diz: "Não sou obrigado"

O técnico Fernando Diniz mudou apenas duas vezes no clássico contra o Corinthians, no empate por 0 a 0, na Vila Belmiro. Mesmo sendo pressionado pelo adversário, o treinador optou por não mudar mais a equipe.Em outras oportunidades, como no empate por 0 a 0 com o Juventude, o treinador também "morreu" com três alterações por fazer, e viu o jogo caminhar para um melancólico empate."Não somos obrigados a fazer as cinco substituições. Faço substituições de acordo com o que eu vejo que se precisa para melhorar o time, não substituir só porque tenho cinco substituições", disparou, meio irritado com o questionamento.