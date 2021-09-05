Diniz lamenta oscilação e fala em 'reconstrução' após saída de titulares

O Santos novamente foi derrotado no Campeonato Brasileiro. Sem vencer há cinco jogos na competição, o Peixe começa a se preocupar com o perigo do rebaixamento, o que aumenta a pressão para o técnico Fernando Diniz. O treinador, inclusive, pode ser demitido ainda neste domingo."O trabalho neste momento estamos oscilando mais do que devíamos. As críticas são pertinentes, temos que saber aceitar e melhorar o time. A oscilação se constrói por um time que vai se mexendo o tempo todo que está fazendo uma reconstrução", ponderou. "Oscilação é normal, mas era para termos ganhos muito mais jogos que ganhamos no campeonato. Estamos oscilando mais do que deveríamos, e temos que trabalhar para ter mais estabilidade e voltar a vencer", comentou o treinador.