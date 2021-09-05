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futebol

Diniz lamenta oscilação e fala em 'reconstrução' após saída de titulares

Pressionado, treinador, que pode ser demitido do comando do Santos ainda neste domingo, admitiu que time vive situação complicada no Brasileirão...

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2021 às 09:00
Crédito: Fernando Diniz vive situação complicada no comando do Santos (CARLA CARNIEL / POOL / AFP
O Santos novamente foi derrotado no Campeonato Brasileiro. Sem vencer há cinco jogos na competição, o Peixe começa a se preocupar com o perigo do rebaixamento, o que aumenta a pressão para o técnico Fernando Diniz. O treinador, inclusive, pode ser demitido ainda neste domingo."O trabalho neste momento estamos oscilando mais do que devíamos. As críticas são pertinentes, temos que saber aceitar e melhorar o time. A oscilação se constrói por um time que vai se mexendo o tempo todo que está fazendo uma reconstrução", ponderou. "Oscilação é normal, mas era para termos ganhos muito mais jogos que ganhamos no campeonato. Estamos oscilando mais do que deveríamos, e temos que trabalhar para ter mais estabilidade e voltar a vencer", comentou o treinador.
Diniz comentou também sobre as recentes saídas de jogadores considerados titulares na equipe, além de atletas machucados, como Marinho, Kaiky e Luiz Felipe.
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"Oscilação foi muito grande. Tem explicação, já falei desse ponto de vista. A saída de jogadores... Mudamos o tempo todo e estamos reencontrando o time para achar o padrão. Oscilação foi o ponto negativo, enquanto o positivo foi a forma que encontramos de jogar com Marinho, Kaio Jorge e Luan Peres, depois Kaiky. Tínhamos imposição dentro e fora de casa e isso vai acontecer com os treinos e a chegada dos jogadores", completou.

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