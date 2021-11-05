Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Diniz lamenta derrota, mas diz que o Vasco vai lutar até o fim pelo acesso: 'Difícil não quer dizer impossível'
Diniz lamenta derrota, mas diz que o Vasco vai lutar até o fim pelo acesso: 'Difícil não quer dizer impossível'

Abatido, comandante afirmou que o pênalti perdido por Germán Cano acabou desmontando o time, que sofreu o gol do Guarani, no fim, em um rápido contra-ataque...
LanceNet

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 22:18

Crédito: Fernando Diniz disse que o Vasco tem que se preparar para o clássico contra o Botafogo (Reprodução / Vasco TV
Com mais uma derrota na Série B, o Vasco se complicou de vez e está cada vez mais distante do acesso. Em entrevista coletiva, o técnico Fernando Diniz disse que a equipe irá lutar até o fim, enquanto tiver chance matemática de subir. Além disso, ele disse que o pênalti perdido por Cano acabou desmontando o time, que sofreu o gol do Guarani em um rápido contra-ataque. - Eu acho que perder o pênalti deixou a equipe um pouco desmobilizada. Tivemos a chance de matar o contra-ataque do escanteio, que acabou culminando com o gol da vitória do Guarani. Em relação ao clássico temos que continuar trabalhando, temos cinco jogos pela frente e temos que tentar fazer cinco vitórias - disse o comandante.
O treinador afirmou que o Cruz-Maltino tem que se preparar para o clássico diante do Botafogo, domingo, às 16h, e buscar as cinco vitórias nas rodadas que restam. Apesar da dificuldade, ele disse que o foco ainda é 2021 e não vai pensar ou planejar a próxima temporada, enquanto a equipe tiver alguma chance.
- Sentir, a gente sentiu mesmo, temos que sentir bastante, a dor, tristeza pelas duas derrotas, e por ter ficado mais difícil o acesso. Difícil não quer dizer impossível. A gente tem que pensar totalmente no próximo jogo contra o Botafogo e conseguir as próximas vitórias que a gente precisa. É muito anormal algumas coisas que aconteceram aqui, de maneira negativa. O pênalti do CRB, o número de defesas do goleiro naquele dia, hoje praticamente com a vitória na mão, jogamos melhor, controlamos boa parte do jogo. A gente, além de perder a chance da vitória com o pênalti, tomamos um gol de contra-ataque. Temos que acreditar até o final porque só assim temos a chance de reverter esse quadro - frisou, e emendou:
- O que eu posso falar é o seguinte, eu vou pensar só em 2021 neste momento. Eu adoro trabalhar no Vasco, eu estou fazendo tudo que eu posso e que eu consigo para que a equipe consiga evoluir e consiga sonhar com o acesso. Não é um discurso político, eu de fato gosto do Vasco, as pessoas que trabalham no clube são extremamente empenhadas em ajudar e a torcida é uma coisa que encanta, é um negócio mágico. Por isso me machuca mais. É uma torcida diferente. O Vasco tem muitas coisas que eu gosto, gosto de estar aqui - completou.
Com 47 pontos, o Vasco tem que vencer as cinco partidas para ainda sonhar com o acesso. O time não pode mais chegar ao número mágico de 64 pontos, citado pelo diretor executivo Alexandre Pássaro. Na temporada passada, o Cuiabá ficou com a quarta colocação com 64. No ano anterior, o Atlético-GO ficou com o acesso com 62.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados