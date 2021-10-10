Diniz explica substituição e diz que o Vasco se descuidou no gol do Sampaio Corrêa: 'Eles foram mais eficientes'

Crédito: Fernando Diniz sofreu a sua primeira derrota como técnico do Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco perdeu a chance de ficar a dois pontos do G4 e tropeçou diante do Sampaio Corrêa, no Castelão. Mesmo com um a mais em campo, o time não fez um bom segundo tempo, sobretudo após a substituição do técnico Fernando Diniz. Na coletiva de imprensa, o comandante disse que colocou Daniel Amorim em campo para ter mais um atacante na área e afirmou que a equipe se descompactou e cedeu o contra-ataque do gol. Possibilidade de ganhar o jogo (colocar o Daniel Amorim no segundo tempo). Colocando um jogador de frente. A gente estava tendo muitas jogadas pelo lado. Eles estavam travando o centro com praticamente todo mundo e a gente colocou mais um jogador dentro da área para fazer o gol. E o Amorim teve duas chances para fazer o gol. O goleiro fez dois milagres. Em um voleio e uma cabeçada que a gente poderia ter definido o jogo com a entrada do Amorim - disse, e emendou:

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- A gente tomou gol de bola aérea. O Ricardo Graça naquele momento não tinha muita função em campo. Foi o que conversamos no intervalo. Acabei recuando o Bruno Gomes para ter mais saída do lado direito e a entrada do Amorim foi de fato para ter um jogador a mais para conseguir a vitória. Depois que acontece, a gente finalizou 22 vezes no jogo, o goleiro do Sampaio foi o melhor em campo. Não dá pra fazer análise do resultado, mas sim do que aconteceu no jogo. A gente teve dez escanteios, eles tiveram três. Eles foram mais eficientes que a gente - explicou, e acrescentou:

- Mas não acho de forma alguma que a mexida foi equivocada, pelo contrário .A gente aumentou a nossa chance de ganhar. A gente não tem certeza que as mexidas e aquilo que você vai fazer de fato te dará a vitória. Mas o time teve um jogador a mais para marcar o gol. Teve um descuido no contra-ataque achando que o Sampaio não teria a chance com Pimentinha ou outro jogador de velocidade. Fizemos o retorno lento e por isso demos origem ao escanteio que deu origem ao gol - finalizou.

Com o revés, o Gigante da Colina ocupa a 8ª colocação, com 43 pontos, restando nove rodadas para o fim da competição. No momento, a diferença para o atual quarto colocado, o Goiás, é de cinco pontos.

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