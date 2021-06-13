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futebol

Diniz explica opção por apenas duas substituições contra o Juventude

Treinador poderia ter feito outras três mudanças na partida deste sábado...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2021 às 14:00

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 14:00

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos apenas empatou em 0 a 0 com o Juventude na noite deste sábado, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, e o técnico Fernando Diniz terminou o jogo tendo feito apenas duas das cinco substituições permitidas pelo regulamento. O treinador optou apenas pela entrada de Marcos Leonardo na vaga de Luiz Felipe, que sentiu um desconforto na coxa e deixou o campo no intervalo, e pela entrada de Madson na vaga de Pará já na reta final da partida.
"Já teve jogo na minha carreira que não fiz substituições. Não sou obrigado a fazer. Só faço se eu achar que vou melhorar a equipe em algum aspecto. Achei que a melhor equipe para terminar o jogo era a que estava em campo. Por isso que eu não mexi", explicou o treinador, em entrevista coletiva após o jogo.As opções no banco de reservas na partida deste sábado eram os goleiros João Paulo e Vladimir, os zagueiros Danilo Boza, Kaiky Fernandes e Robson Reis, o lateral Moraes, os volantes Vinícius Balieiro e Kevin Malthus, o meia Ivonei e o atacante Ângelo.

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