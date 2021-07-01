Diniz explica entrada de Venuto e minimiza ausência de Ângelo

O atacante Ângelo, de 16 anos, é visto desde as divisões de base com grande potencial para o time do Santos. Durante o começo da temporada 2021, o jogador atuou como titular em alguns jogos e recebeu diversos elogios do antigo treinador Ariel Holan.Com a chegada de Fernando Diniz, o garoto perdeu espaço. No empate em 0 a 0 c0m o Sport nesta quarta-feira, o treinador optou pela entrada de Lucas Venuto e manteve

"Ângelo é fenômeno como o Kaiky, jogadores que nasceram em 2004 e foram titulares, inclusive comigo. Tendência é de evoluírem. Venuto entrou porque treinei nessa situação da lateral, por isso ele entrou e não o Ângelo. Tínhamos que tentar fazer o gol, mas sem tomar. Como treinei nessa variação do Venuto como lateral, me senti mais seguro de colocá-lo. Ângelo tem futuro brilhante e estamos de olho nele", disse Diniz.Ângelo tem 19 jogos e um gol na temporada. Já Lucas Venuto atuou em três partidas.