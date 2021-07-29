AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Diniz espera volta de Jobson no Santos: 'Pode ajudar muito'

Técnico afirmou que está ansioso para contar com o volante, que está em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho e deve voltar aos gramados em agosto...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 17:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2021 às 17:23
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O técnico Fernando Diniz falou sobre o volante Jobson, que se recupera de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco lateral do joelho direito. O jogador precisou passar por cirurgia.- Jogador talentoso, conheço da base do São Paulo. Passou pelo Nacional, Red Bull e agora o Santos. Jogador talentoso, identificado com o clube e espero ansiosamente pelo retorno. Tem características importantes e pode ajudar muito o Santos - disse Diniz.
O camisa 8 do Peixe voltou a treinar com bola neste mês de julho, e agora em Agosto deve retornar aos trabalhos junto com todo o grupo.Com a venda do volante Pituca e as contusões de Sandry e Jobson, o Santos foi ao mercado e se reforçou para a posição. O meio-campista Vinicius Zanocelo, que chegou por empréstimo até 31 de maio de 2023, com opção de compra e passe fixado, e Camacho, que veio em definitivo até o final da temporada 2022, chegaram para as posições.
O Peixe deve perder nos próximos dias o capitão Alison, que recebeu uma proposta de 700 mil dólares, cerca de 3 milhões de reais na cotação atual, do Al Hazem, da Arábia Saudita, por 70% dos direitos do jogador. A diretoria tenta melhorar os valores.
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Perfis nas redes sociais espalharam informações falsas e incentivaram nova travessia de migrantes para Ceuta
Imagem de destaque
E-commerce: o que muda na escolha de um centro de distribuição com a reforma tributária
Sede da Apex Empresarial
Governo do ES diz que não há recursos públicos investidos na Apex

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados