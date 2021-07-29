Diniz espera volta de Jobson no Santos: 'Pode ajudar muito'

O técnico Fernando Diniz falou sobre o volante Jobson, que se recupera de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco lateral do joelho direito. O jogador precisou passar por cirurgia.- Jogador talentoso, conheço da base do São Paulo. Passou pelo Nacional, Red Bull e agora o Santos. Jogador talentoso, identificado com o clube e espero ansiosamente pelo retorno. Tem características importantes e pode ajudar muito o Santos - disse Diniz.
O camisa 8 do Peixe voltou a treinar com bola neste mês de julho, e agora em Agosto deve retornar aos trabalhos junto com todo o grupo.Com a venda do volante Pituca e as contusões de Sandry e Jobson, o Santos foi ao mercado e se reforçou para a posição. O meio-campista Vinicius Zanocelo, que chegou por empréstimo até 31 de maio de 2023, com opção de compra e passe fixado, e Camacho, que veio em definitivo até o final da temporada 2022, chegaram para as posições.
O Peixe deve perder nos próximos dias o capitão Alison, que recebeu uma proposta de 700 mil dólares, cerca de 3 milhões de reais na cotação atual, do Al Hazem, da Arábia Saudita, por 70% dos direitos do jogador. A diretoria tenta melhorar os valores.