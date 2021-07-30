Diniz elogia Zanocelo, mas pede tempo para garoto se firmar no Santos

Crédito: Divulgação/Santos

O volante Vinicius Zanocelo chegou ao Santos com prestígio e com "vaga" no time titular do Santos. Porém, após oito jogos pelo Santos, nenhum como titular, o técnico santista Fernando Diniz foi questionado sobre a importância do jogador ao elenco.- Meus planos para o Zanocelo são os melhores possíveis. Não é por não entrar em um jogo que exista alguma situação. Tem um futuro brilhante pela frente. Tem todas as competências para brilhar no Brasil e na Europa. Alto, forte, técnico e inteligente, mas não achei que tinha que entrar hoje. A qualquer momento pode brilhar e ser titular do time. É a minha projeção, mas o tempo é necessário para firmar essas coisas - disse Diniz.

Recentemente, o atleta de 20 anos revelou que o rival do Alvinegro Praiano, o Palmeiras, e também alguns clubes da Europa fizeram contato com seus empresários, mas a oportunidade de trabalhar com o técnico Fernando Diniz foi fundamental.- O Palmeiras foi um pouco antes, em setembro ou novembro. Mas sempre quis trabalhar com o Fernando Diniz, é um cara que sempre despertou com a metodologia dele, bem diferente. Sempre tive curiosidade, ele é um cara que sempre jogadores que passam na mão dele têm uma evolução muito grande. Ele sempre prepara os jogadores muito bem, isso aí chamou minha atenção. E vestir a camisa do Santos, um dos maiores clubes do mundo, então é uma oportunidade muito grande - disse em entrevista à Rádio Craque Neto.