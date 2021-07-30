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futebol

Diniz elogia Zanocelo, mas pede tempo para garoto se firmar no Santos

Volante ainda não teve oportunidade na equipe titular do Santos no Brasileirão...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 17:27

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2021 às 17:27
Crédito: Divulgação/Santos
O volante Vinicius Zanocelo chegou ao Santos com prestígio e com "vaga" no time titular do Santos. Porém, após oito jogos pelo Santos, nenhum como titular, o técnico santista Fernando Diniz foi questionado sobre a importância do jogador ao elenco.- Meus planos para o Zanocelo são os melhores possíveis. Não é por não entrar em um jogo que exista alguma situação. Tem um futuro brilhante pela frente. Tem todas as competências para brilhar no Brasil e na Europa. Alto, forte, técnico e inteligente, mas não achei que tinha que entrar hoje. A qualquer momento pode brilhar e ser titular do time. É a minha projeção, mas o tempo é necessário para firmar essas coisas - disse Diniz.
Recentemente, o atleta de 20 anos revelou que o rival do Alvinegro Praiano, o Palmeiras, e também alguns clubes da Europa fizeram contato com seus empresários, mas a oportunidade de trabalhar com o técnico Fernando Diniz foi fundamental.- O Palmeiras foi um pouco antes, em setembro ou novembro. Mas sempre quis trabalhar com o Fernando Diniz, é um cara que sempre despertou com a metodologia dele, bem diferente. Sempre tive curiosidade, ele é um cara que sempre jogadores que passam na mão dele têm uma evolução muito grande. Ele sempre prepara os jogadores muito bem, isso aí chamou minha atenção. E vestir a camisa do Santos, um dos maiores clubes do mundo, então é uma oportunidade muito grande - disse em entrevista à Rádio Craque Neto.
O Santos divulgou as atas da reunião do Comitê de Gestão. No caso de Zanocelo, o clube pagou R$ 500 mil pelo empréstimo do jogador, que pertence à Ferroviária. Se o Peixe fizer a opção pela compra, o valor será abatido no negócio. Se o Santos não optar pela compra, o valor será devolvido.
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