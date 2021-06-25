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futebol

Diniz elogia setor ofensivo do Santos, mas alerta para erros na defesa

Peixe ficou atrás no placar duas vezes, mas conseguiu reagir e buscar o empate contra o Grêmio na partida desta quinta-feira, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2021 às 09:57

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 09:57

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos conseguiu um suado empate contra o Grêmio em 2 a 2 na noite desta quinta-feira (24). A equipe comandada por Fernando Diniz saiu atrás no placar, empatou, tomou o segundo e empatou novamente. O gol do desafogo santista foi marcado por Marinho.-Após o jogo, Fernando Diniz analisou o produção da equipe em campo, e comentou sobre os vacilos defensivos que o Santos deixou.
“Foi um jogo mais aberto do que deveria. Analisando a nossa parte. Conseguimos produzir ofensivamente, mas defensivamente a gente deu algumas chances para o Grêmio que não estavam acontecendo nos outros jogos. Vamos ter que corrigir isto. Ofensivamente a gente produziu, foi um time muito corajoso, principalmente no segundo tempo. Merecemos o empate, fomos buscar o empate com muita luta e muita dedicação”, disse Fernando Diniz na entrevista coletiva.O treinador também fez questão de valorizar a reação da equipe no jogo, perdendo por duas vezes, e buscando o placar.
- Reação do time é de se elogiar, não se abateu e jogou para ganhar o tempo todo. Tivemos chances de 3 a 2 como o Grêmio também teve - completou.
O próximo jogo do Peixe será no domingo (27), às 20h30, contra o Atlético-MG, na Vila Belmiro. O Galo tropeçou na sexta rodada do Campeonato Brasileiro e foi derrotado pelo Ceará por 2 a 1.

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