Diniz elogia setor ofensivo do Santos, mas alerta para erros na defesa

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos conseguiu um suado empate contra o Grêmio em 2 a 2 na noite desta quinta-feira (24). A equipe comandada por Fernando Diniz saiu atrás no placar, empatou, tomou o segundo e empatou novamente. O gol do desafogo santista foi marcado por Marinho.-Após o jogo, Fernando Diniz analisou o produção da equipe em campo, e comentou sobre os vacilos defensivos que o Santos deixou.

“Foi um jogo mais aberto do que deveria. Analisando a nossa parte. Conseguimos produzir ofensivamente, mas defensivamente a gente deu algumas chances para o Grêmio que não estavam acontecendo nos outros jogos. Vamos ter que corrigir isto. Ofensivamente a gente produziu, foi um time muito corajoso, principalmente no segundo tempo. Merecemos o empate, fomos buscar o empate com muita luta e muita dedicação”, disse Fernando Diniz na entrevista coletiva.O treinador também fez questão de valorizar a reação da equipe no jogo, perdendo por duas vezes, e buscando o placar.

- Reação do time é de se elogiar, não se abateu e jogou para ganhar o tempo todo. Tivemos chances de 3 a 2 como o Grêmio também teve - completou.