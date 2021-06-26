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Diniz elogia retorno de Sánchez aos gramados: 'Imensa categoria'

Uruguaio voltou aos gramados no empate entre Santos e Grêmio na última quinta-feira...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 14:52

LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2021 às 14:52
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Após o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo sofrido em outubro da temporada passada, o meia Carlos Sánchez voltou ao Santos. Aos 11 minutos, o camisa do Alvinegro foi chamado por Fernando Diniz e entrou em campo pela primeira vez após a grande lesão.Ao fim do empate contra Grêmio por 2 a 0, fora de casa, o treinador comentou sobre a volta do uruguaio encheu o jogador de elogios.
- É um privilégio trabalhar com o Sánchez. Um dos que eu mais admirava no Brasil quando jogava contra. Voltou hoje depois de quase um ano e nos ajudou com sua imensa categoria e presença em campo. Bom para o Santos e futebol brasileiro - disse.O meia Carlos Sánchez renovou com o Santos até o dia 22 de julho de 2023. Aos 36 anos, o jogador é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Peixe com 25 gols. Com contrato renovado, Sánchez pode passar o colombiano Jonathan Copete, que deixou o Santos recentemente, primeiro na lista de artilheiros gringos com 26 gols marcados.

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