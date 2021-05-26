Diniz é suspenso por dois jogos e não comanda o Santos nesta quarta

O técnico Fernando Diniz foi suspenso por dois jogos pela Conmebol pela expulsão na partida diante do Boca Juniors, na Vila Belmiro, e não poderá comandar o Santos na partida desta quarta-feira, contra o Barcelona, no Equador, pela fase de grupos da Copa Libertadores.O Santos informou que a equipe será comandada pelo auxiliar Márcio Araújo, como já havia acontecido na partida da última semana diante do The Strongest, na Bolívia.O jogo contra o Barcelona-EQU acontece logo mais, às 21 horas. O Peixe precisa de uma vitória e ainda torcer por um tropeço do Boca Juniors diante do The Strongest, na Argentina, para garantir a classificação para as oitavas de final da competição.