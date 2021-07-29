Diniz diz que pretende contar com Kaio Jorge no Santos até dezembro

Próximo de deixar o Santos, o atacante Kaio Jorge vive dias de incerteza no clube. O jogador ficou de fora da vitória contra a Juazeirense por 4 a 0, na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro, jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. A ausência do atleta se deu por conta da negociação com a Juventus, da Itália.O técnico Fernando Diniz, por sua vez, comentou sobre a importância do jogador para o Peixe. Ele disse que pretende utilizar o atacante caso ele fique até o final da temporada. Além disso, falou sobre a possibilidade em realizar contratações para a posição.- Se permanecer no clube, a intenção é utilizá-lo, obviamente. O que eu soube, da boca do Kaio, é dele querer sair deixando o Santos recompensado de alguma forma. Que saia quando tiver que sair, mas que saia bem do Santos. Se ficar, será utilizado. É importante e de difícil reposição - falou Diniz, antes de comentar sobre um substituto.- Não gosto de falar de contratação. Podemos jogar de outras formas, sem um 9 também. Meu desejo é que ele fique e jogue até dezembro - completou.