Diniz detona negociação de Luan Peres: "Sou contra até agora"

A saída de Luan Peres, em negociação adiantada com o Olympique de Marseille, não agradou ao técnico Fernando Diniz. Após a derrota para o América, o treinador foi questionado na coletiva sobre a possível saída do zagueiro, e não poupou críticas.“Quanto à saída do Luan, quando fui perguntado, eu fui contra, totalmente. A gente teve um time aqui no primeiro semestre que lutou até a última rodada contra o rebaixamento no Paulista, era uma coisa clara que precisávamos reforçar e não perder jogadores, ainda mais um jogador do tamanho do Luan Peres. Um jogador que tem carisma da torcida, joga bem todos os jogos, sintonia fina. Sou totalmente contra”, disse Diniz.O treinador ainda ressaltou que não faz questão de contratações milionárias e que entende a realidade no clube, mas o caso do Luan Peres é um caso isolado, e ele não pretende perder o jogador.