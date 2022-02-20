Dinamite revela arrependimento por ter assumido presidência do Vasco: 'Saí da imagem de ídolo'

Ídolo do Vasco, Roberto Dinamite abriu o jogo em entrevista ao quadro 'Casão F.C', no 'Esporte Espetacular'. Em papo com o ex-jogador Walter Casagrande, o ex-atacante do Cruzmaltino, que se recupera de uma câncer no intestino, afirmou que se arrepende de ter assumido a presidência do clube, entre 2008 e 2013.+ Três emissoras brigam por direitos de transmissão da Libertadores

- Fui eleito quatro vezes vereador no Rio e uma deputado estadual. Aí resolvi entrar na política do Vasco. Foi ruim para mim. Você não administra um ativo em clube hoje, e sim um passivo. Me arrependo dessa situação, de ter saído da imagem de ídolo do clube para entrar na presidência do Vasco - revelou Roberto Dinamite.

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Nos anos em que esteve no comando do Vasco da Gama, Roberto Dinamite não teve sucesso e somou dois rebaixamentos. Contudo, foi na gestão do ex-jogador a última grande conquista do clube, a Copa do Brasil de 2011. Após a segunda queda do Cruzmaltino, em 2013, o ex-atacante não conseguiu se reeleger.