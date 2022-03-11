Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Dinamite espera que Vasco 'volte aos trilhos' e deixa receita para o elenco: 'Coração, aplicação e determinação'
futebol

Dinamite espera que Vasco 'volte aos trilhos' e deixa receita para o elenco: 'Coração, aplicação e determinação'

Ídolo foi presença ilustre no CT Moacyr Barbosa, nesta sexta, e mandou um recado aos jogadores. Em breve, ele terá sua estátua inaugurada e exposta em São Januário...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2022 às 18:17

Publicado em 11 de Março de 2022 às 18:17

O Vasco se prepara para medir forças com o Resende, domingo, às 16h, em São Januário, pela última rodada da Taça Guanabara. O CT Moacyr Barbosa contou com a presença ilustre do ídolo Roberto Dinamite, que em breve terá uma estátua em São Januário - previsão para ser inaugurada dia 13 de abril, quando completa 68 anos. Antes da coletiva do volante Yuri Lara, Dinamite foi simpático com os jornalistas e teceu algumas palavras sobre o momento do time. Ele também agradeceu e mandou um recado para o elenco cruz-maltino.
- Todo clube vive esse tipo de momento, uns mais e outros menos, mas eu acredito no Vasco e em seus profissionais. Nós temos que acreditar no Vasco. Torcedor, não só o dirigente e os jogadores dentro de campo. A vida é superação, estou aqui não como referência, mas estou aqui como superação não só de vida, como dentro de campo como jogador de futebol - disse Dinamite, e emendou:
- Desejo sucesso ao Yuri e a todos os jogadores. Ninguém consegue conquistar nada sozinho. Já vivi isso dentro de campo e tive muitas conquistas. Sou grato a todos os companheiros dentro e fora de campo. Vou perder uma pouco a humildade, mas falar de coração: cheguei às marcas que cheguei porque fui privilegiado por jogar neste grande clube, que me colocou numa condição de guardar no coração: o jogador que mais vezes vestiu a camisa na história do Vasco, maior artilheiro da história do clube, de Campeonatos Brasileiros com a camisa do Vasco e estar entre os cinco ou seis maiores artilheiros do futebol mundial - motivo de orgulho para mim - completou:
- Estou aqui para falar para essa geração do Vasco que está iniciando uma vida e estou torcendo muito por eles, que o clube logo volte para os trilhos. Já demonstrou em alguns jogos, quando colocam o coração, aplicação e determinação. Esse é o caminho do sucesso. Ninguém consegue conquistar nada sozinho. Conquistei com meus companheiros e a torcida do Vasco, que sempre acreditou. E ela está acreditando. Vamos fazer nosso dever de casa com garra, disposição e aplicação. O Vasco é minha vida, me deu condição de hoje estar falando para um atleta, que vai passar para os outros jogadores. Que possa trilhar os melhores dias, é o que acredito - finalizou.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Além da estátua, o ex-jogador está próximo de se tornar Sócio Benemérito do Gigante da Colina. O Conselho de Beneméritos do Vasco deu parecer favorável, por unanimidade, à outorga do título ao ex-jogador e ex-presidente. Com isso, o texto favorável será encaminhado para aprovação do Conselho Deliberativo e outorga do título.
Crédito: RobertoDinamiteestevepresentenoCTdoVasco,nestasexta-feira(Foto:GabrielSuares/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados