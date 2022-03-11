Dinamite espera que Vasco 'volte aos trilhos' e deixa receita para o elenco: 'Coração, aplicação e determinação'

O Vasco se prepara para medir forças com o Resende, domingo, às 16h, em São Januário, pela última rodada da Taça Guanabara. O CT Moacyr Barbosa contou com a presença ilustre do ídolo Roberto Dinamite, que em breve terá uma estátua em São Januário - previsão para ser inaugurada dia 13 de abril, quando completa 68 anos. Antes da coletiva do volante Yuri Lara, Dinamite foi simpático com os jornalistas e teceu algumas palavras sobre o momento do time. Ele também agradeceu e mandou um recado para o elenco cruz-maltino.

- Todo clube vive esse tipo de momento, uns mais e outros menos, mas eu acredito no Vasco e em seus profissionais. Nós temos que acreditar no Vasco. Torcedor, não só o dirigente e os jogadores dentro de campo. A vida é superação, estou aqui não como referência, mas estou aqui como superação não só de vida, como dentro de campo como jogador de futebol - disse Dinamite, e emendou:

- Desejo sucesso ao Yuri e a todos os jogadores. Ninguém consegue conquistar nada sozinho. Já vivi isso dentro de campo e tive muitas conquistas. Sou grato a todos os companheiros dentro e fora de campo. Vou perder uma pouco a humildade, mas falar de coração: cheguei às marcas que cheguei porque fui privilegiado por jogar neste grande clube, que me colocou numa condição de guardar no coração: o jogador que mais vezes vestiu a camisa na história do Vasco, maior artilheiro da história do clube, de Campeonatos Brasileiros com a camisa do Vasco e estar entre os cinco ou seis maiores artilheiros do futebol mundial - motivo de orgulho para mim - completou:

- Estou aqui para falar para essa geração do Vasco que está iniciando uma vida e estou torcendo muito por eles, que o clube logo volte para os trilhos. Já demonstrou em alguns jogos, quando colocam o coração, aplicação e determinação. Esse é o caminho do sucesso. Ninguém consegue conquistar nada sozinho. Conquistei com meus companheiros e a torcida do Vasco, que sempre acreditou. E ela está acreditando. Vamos fazer nosso dever de casa com garra, disposição e aplicação. O Vasco é minha vida, me deu condição de hoje estar falando para um atleta, que vai passar para os outros jogadores. Que possa trilhar os melhores dias, é o que acredito - finalizou.

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Além da estátua, o ex-jogador está próximo de se tornar Sócio Benemérito do Gigante da Colina. O Conselho de Beneméritos do Vasco deu parecer favorável, por unanimidade, à outorga do título ao ex-jogador e ex-presidente. Com isso, o texto favorável será encaminhado para aprovação do Conselho Deliberativo e outorga do título.