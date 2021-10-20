Dinamite agradece engajamento da torcida do Vasco para a confecção de sua estátua: 'Emocionado e feliz'

Crédito: Gabriel Suares / Vasco

A torcida do Vasco demonstrou mais uma vez o seu poder de engajamento na última segunda-feira. Em um pouco mais de cinco horas, ela alcançou o valor de R$ 211.110,08 (111%), número superior a meta estipulada de R$ 190 mil do financiamento coletivo proposto pelo clube. Com isso, o artista plástico fará a estátua do ídolo Roberto Dinamite, que agradeceu o carinho e esse momento especial. - Galera. Quero agradecer a diretoria do Vasco, a parte de marketing também, mas principalmente você, torcedor. Em um tempo recorde, nós conseguimos bater a meta que era a condição de fazermos essa estátua. Mais uma vez, você torcedor mostrou a sua grandeza, sua força e estivemos juntos em vários momentos e estaremos juntos até quando Deus quiser - disse Dinamite nas redes sociais do clube, e emendou:

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- Muito obrigado do fundo do meu coração. Espero que todos vocês juntos para comemorarmos esse grande momento, que para mim é muito especial. Acredito que para você também, torcedor do Vasco, que me acompanhou durante muito tempo. Beijo no coração de vocês. Vamos fazer uma grande festa e eternizar um dos ídolos, que passou por ali e com muito orgulho defendeu e lutou com as cores e a camisa do Vasco. Muito obrigado, mais uma vez. Estou muito emocionado e feliz... isso é Vasco - completou.

Em 2021, completa 50 anos desde que o craque marcou o seu primeiro gol com a camisa do Gigante da Colina. Foi no dia 25 de novembro de 1971, diante do Internacional, quando o então garoto driblou quatro marcadores e estufou a rede do adversário. Na manhã seguinte, a manchete do Jornal dos Sports consagraria um apelido que entraria para a história do Vasco: Roberto Dinamite.