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Digão testa positivo para Covid-19 e Fluminense chega a cinco casos

Tricolor teve o retorno de Fernando Pacheco nesta quarta-feira depois de o peruano cumprir o isolamento; Nino, Araújo, Egídio e Hudson seguem fora...
LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 15:47

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 15:47

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense tem mais um caso de Covid-19 no elenco. Na terça-feira, o zagueiro Digão testou positivo na bateria de testes realizada pelo clube. O jogador já cumpre isolamento e está fora do confronto com o Red Bull Bragantino, na próxima segunda, pelo Campeonato Brasileiro.
Digão é o quinto caso atual no elenco do Flu, se juntando a Egídio, Michel Araújo, Nino e Hudson, todos ainda em isolamento. O peruano Fernando Pacheco, que também estava infectado, retornou nesta quarta-feira aos treinos no CT Carlos Castilho após cumprir os 10 dias fora.
Egídio, Araújo e Nino completam o período de isolamento no sábado e teriam apenas dois dias de treino antes da partida. Por isso, devem ficar fora do jogo pela 23ª rodada do Brasileirão.
Esta é a segunda vez que o Flu sofre com vários casos de Covid-19 ao mesmo tempo. No fim de setembro, 10 jogadores do elenco principal e do sub-23 testaram positivo.

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