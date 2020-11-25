Digão testa positivo para Covid-19 e Fluminense chega a cinco casos

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense tem mais um caso de Covid-19 no elenco. Na terça-feira, o zagueiro Digão testou positivo na bateria de testes realizada pelo clube. O jogador já cumpre isolamento e está fora do confronto com o Red Bull Bragantino, na próxima segunda, pelo Campeonato Brasileiro.

Digão é o quinto caso atual no elenco do Flu, se juntando a Egídio, Michel Araújo, Nino e Hudson, todos ainda em isolamento. O peruano Fernando Pacheco, que também estava infectado, retornou nesta quarta-feira aos treinos no CT Carlos Castilho após cumprir os 10 dias fora.

Egídio, Araújo e Nino completam o período de isolamento no sábado e teriam apenas dois dias de treino antes da partida. Por isso, devem ficar fora do jogo pela 23ª rodada do Brasileirão.